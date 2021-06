Podpora investičných projektov ministerstva hospodárstva je neudržateľná a neprehľadná, kritizuje NKÚ

Chýba koncepcia financovania

Chaotický a zle pripravený proces

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Spôsob podpory investičných projektov cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným spadajúce pod Ministerstvo hospodárstva SR nie je podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) udržateľný a prehľadný. Úrad po preverení ich fungovania nepotvrdil hospodárnosť a efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly.Tržby týchto spoločností podľa neho už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku, svoje úlohy pritom často zadávajú externým dodávateľom. Otázna je podľa NKÚ aj celková stratégia štátu i schopnosť byť pripravený na potenciálneho investora.„Považujeme za správne, že vieme podporiť príchod zahraničných investorov. Keďže však ide o verejné prostriedky, musia sa riadiť transparentnými pravidlami," zdôraznil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy . Úrad sa v rámci kontroly zameral na tri spoločnosti, a to MH Invest, MH Invest II a InvEast SK. Kontrolované boli v rokoch 2017 až 2019. Posledné dve spoločnosti už boli na základe výsledkov a odporučenia tejto akcie na začiatku roku 2021 zlúčené.Ani jedna z kontrolovaných spoločností podľa NKÚ nie je schopná pokryť svoje náklady zo svojej podnikateľskej činnosti a ostáva závislá na transferoch z verejných zdrojov. Najvyšší kontrolný úrad konštatoval aj nedostatočnú riadiacu a kontrolnú činnosť rezortu hospodárstva.Ten zároveň podľa neho nemá vypracovanú koncepciu financovania, metodiku postupov, oprávnení a zodpovednosti, ktorými by preukázal opodstatnenie zakladania obchodných spoločností pri každom významnom investičnom projekte.„Naše zistenia ukazujú, že proces je chaotický a zle pripravený. Kontrola nám potvrdila, že sa nesprávali ako dobrí hospodári. Ako súkromné firmy by tieto eseročky dávno skrachovali," zhodnotil Andrassy. MH Invest vznikla v roku 2006 pre Samsung. Od roku 2015 sa zamerala výhradne na vybudovanie strategického parku pre Jaguar Land Rover pri Nitre. Všetky ostatné činnosti previedla do novozaloženej MH Invest II.Tá pokračovala v budovaní nových a monitorovaní existujúcich priemyselných parkov. InvEast SK vznikla v roku 2018 na vybudovanie strategického parku Haniska pre potenciálneho investora BMW. Nemala takmer žiaden majetok ani príjmy.