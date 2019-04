Študentské preukazy poskytujú zľavu už aj na ekologickú formu dopravy – bikesharing

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Držitelia študentských a učiteľských preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 môžu využívať zľavu už aj na ekologickú formu cestovania a to formou zdieľania bicyklov v Bratislave.Informoval o tom obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS Vladimír Jedlička, ktoré na Slovensku vydáva preukazy ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) a EURO<26."Zaujala nás myšlienka zdieľaných bicyklov, ktorá je v niektorých Európskych mestách už bežná. Považujeme ju za aktívny prístup k zlepšeniu životného prostredia a za aktívny (azda aj nevyhnutný) prístup k riešeniu dopravnej situácie v slovenských mestách. Aj touto formou chce CKM SYTS podporovať ekologickejšie formy cestovania,"priblížil Jedlička.Podmienkou využitia zľavy na "bikesharing" je mať platný preukaz ISIC, ITIC, EURO<26, ich platnosť sa overuje v databáze CKM SYTS online."Podľa nás je to unikátne spojenie viacerých vecí: vyriešenie potreby cestovania v mestách, zároveň je to vhodná fyzická aktivita, ktorá môže pomôcť k udržaniu si dobrej telesnej kondície a línie a je poskytovaná moderným spôsobom cez aplikáciu. Na spustenie aplikácie sme sa pripravili, keďže máme pre poskytovateľov zliav pripravené webservis služby, ktoré overujú platnosť preukazov online. Následne sme dohodli spoluprácu s bikesharingom v Bratislave, keďže mali za sebou úspešnú pilotnú prevádzku,” dodal na záver Jedlička.Združenie CKM SYTS, je členom celosvetovej organizácie ISIC Association. ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad študenta denného štúdia a ITIC doklad potvrdzujúci štatút pedagogického zamestnanca. Všetky typy dokladov sú podporované aj organizáciou UNESCO. Na Slovensku je možné mať preukaz ISIC a ITIC ako plastovú kartu a tiež ako virtuálnu formu, ktorá sa dá bezplatne stiahnuť do mobilu alebo tabletu. V súčasnosti na Slovensku má stiahnutú mobilnú aplikáciu s virtuálnym preukazom takmer 22.500 držiteľov platných preukazov ISIC.Držitelia platných preukazov ISIC a ITIC majú nárok na zľavy a benefity na viac ako 1300 miestach na Slovensku a viac ako 150.000 miestach vo svete.Inzercia