Štúdia: Na americko-mexickej hranici zomiera viac ľudí

Washington 30. júla (TASR) – Pri pokuse o nelegálny prechod hranice z Mexika do Spojených štátov zomiera viac ľudí, než uvádzajú oficiálne štatistiky. Mnohých migrantov totiž nikto nikdy nenájde. Púšť a divá zver sa o mŕtve telá postarajú do niekoľkých dní. Vyplýva to zo štúdie odborníkov Michiganskej univerzity.uviedol antropológ Jason de Leon, ktorý od roku 2012 vykonáva so svojím tímom experimenty v arizonskej púšti.Posledný experiment uskutočnili vedci začiatkom júla. Do rozpáleného piesku umiestnili pre ich podobu s ľudským telom telá štyroch prasiat, aby zistili, čo sa deje s telom človeka, ktorý tam zahynie. Zvieratám dali aj ľudské oblečenie a sledovali ich pomocou kamier a fotoaparátov umiestnených na dronoch. Jedno prasa zmizlo už o šesť dní, ďalšie do dvoch týždňov. Zostali len kosti roztrúsené v okolí.napísal na svojom twitterovom účte Leon.napísal reportér miestnych novín Arizona Republic.Podľa americkej pohraničnej stráže zomrelo po nelegálnom prechode hranice z Mexika od roku 1998 do roku 2017 viac ako 7000 migrantov.uviedol antropológ.Rozsiahle územia na americkej strane popri hranici s Mexikom sú suché, nehostinné a neobývané s letnými teplotami až 40 stupňov Celzia. Vedci vo svojej práci zdôraznili, že prísnejšia imigračná politika Bieleho domu núti migrantov využívať práve takého trasy. Na nereálne oficiálne údaje o počte obetí mexicko-americkej hranice upozornila v máji aj spravodajská televízia CNN. Podľa jej zistení dochádza k znižovaniu reálneho čísla aj nedostatkom spolupráce medzi pohraničnou strážou a inými policajnými zložkami, ktoré si vzájomne nehlásia počet nájdených obetí.