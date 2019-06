ŠTÚDIA: Rýchlosť roztápania himalájskych ľadovcov sa zdvojnásobila

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. júna (TASR) - Himalájske ľadovce sa v súčasnosti roztápajú dvakrát rýchlejšie než v posledných desaťročiach minulého storočia. Vyplýva to z novej štúdie, vychádzajúcej z nedávno odtajnených satelitných záberov z obdobia studenej vojny, informovala vo štvrtok agentúra AFP.Štúdia, ktorú zverejnili v stredu v odbornom časopise Science Advances, je najnovšou známkou toho, že klimatická zmena vedie k výraznému ubúdaniu ľadovcov v Himalájach, čo ohrozuje zásoby vody pre stovky miliónov ľudí v južnej Ázii, píše AFP.uviedol hlavný autor štúdie, doktorand z Kolumbijskej univerzity v New Yorku Joshua Maurer.Vedci preskúmali družicové zábery zachytávajúce počas 40 rokov 2000 kilometrov širokú oblasť v Indii, Číne, Nepále a Bhutáne. Údaje z 20. storočia získali najmä z nedávno sprístupnených záberov z amerických špionážnych satelitov.Autori zistili, že tamojšie ľadovce prichádzali od roku 2000 o ekvivalent 45 centimetrov ľadu ročne. Ide o dvojnásobok množstva roztopeného ľadu z rokov 1975-2000.Podobné trendy ukázali aj predošlé výskumy, najnovšia štúdia je však väčšia z geografického i historického rozsahu.Záverom vedcov je, že najväčším faktorom zvýšeného roztápania sú rastúce teploty. Hoci tie sú na rôznych miestach odlišné, v priemere dosahovali v rokoch 2000-2016 o jeden stupeň Celzia viac než v rokoch 1975-2000.Ďalšími faktormi sú podľa štúdie zmeny v množstve zrážok, ktorých zníženie obvykle znamená redukciu ľadovej pokrývky, a spaľovanie fosílnych palív, vytvárajúce sadze, ktoré dopadajú na zasnežený povrch ľadovcov, absorbujú slnečné svetlo a urýchľujú roztápanie.povedal glaciológ Etienne Berthier z francúzskeho Laboratória pre štúdie v geofyzike a priestorovej oceánografii, ktorý nebol do štúdie zapojený.Separátna štúdia publikovaná tiež v stredu v Science Advances ukázala, že ľadová pokrývka Grónska by sa mohla úplne roztopiť v priebehu najbližšieho tisícročia, ak budú emisie skleníkových plynov pokračovať súčasnou mierou.uviedol Andy Aschwanden, hlavný autor z Geofyzikálneho ústavu Aljašskej univerzity vo Fairbanks.Vedci vytvorili model roztápania grónskeho ľadu založený na presnejších údajoch, podľa ktorého by tento proces pri súčasnom tempe mohol v najbližších 200 rokoch prispieť k nárastu hladín mora o 48-160 centimetrov, čo je o 80 percent viac než doterajšie odhady.Ak by sa roztopila celá ľadová pokrývka Grónska, hladina svetového oceánu by stúpla o sedem metrov.