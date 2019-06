Štúdia: Školákov trápi nervozita či problémy so zaspávaním

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – František Iván Foto: FOTO TASR – František Iván

Bratislava 13. júna (TASR) – Tretina slovenských chlapcov a skoro polovica dievčat prežívala počas minulého roka dve alebo viac zdravotných ťažkostí aspoň raz týždenne. K najčastejším zdravotným problémom patrili nervozita, podráždenosť a problémy so zaspávaním. Len polovica 15-ročných spala počas školského týždňa odporúčaných osem hodín. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC). Národnú správu vypovedajúcu o aktuálnych výsledkoch zdravia a životného štýlu žiakov na Slovensku prezentovali viacerí odborníci vo štvrtok na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.uviedla Michaela Kostičová z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.Z národnej správy zároveň vyplýva, že od roku 2018 vzrástol výskyt pravidelnej konzumácie ovocia a zeleniny a klesol výskyt konzumácie sladkostí, sladených a energetických nápojov. Nepriaznivým trendom je podľa výskumníkov klesajúci výskyt školákov, ktorí pravidelne raňajkujú. Štátny tajomník MZ SR Štefan Špánik mieni, že najdôležitejšie je nastaviť správne stravovacie návyky a zdravý životný štýl už v detstve.Obezitou trpí až tretina 11-ročných chlapcov a dievčat. Zároveň viac ako polovica školákov a školáčok má nízku funkčnú zdatnosť. Koordinátori Fitness štúdie Jaroslava Kopčáková a Peter Bakalár z košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) skonštatovali, žeŠtúdia sa dotkla aj témy sexuality. Vyplýva z nej, že 15 percent chlapcov malo sexuálnu skúsenosť a podľa ich hodnotenia by neľutovali, keby prišla skôr. Naopak, dievčatá reagovali, že by radšej so sexuálnou skúsenosťou počkali do vyššieho veku.Neuspokojivý je stav ústneho zdravia školákov. Lekárka Silvia Timková z LF UPJŠ priblížila, že približne polovica chlapcov a tri štvrtiny dievčat si čistili zuby viac ako raz denne. Viac ako polovica školákov pritom trpí krvácaním ďasien a približne 15 percent školákov vlani nenavštívilo zubného lekára ani raz.Za posledných 30 dní asi pätina 15-ročných a desatina 13-ročných školákov fajčila cigarety a približne tretina 15-ročných a menej ako pätina 13-ročných školákov pila alkohol aspoň jeden deň. Aspoň dva razy vo svojom živote sa opili pätina 15-ročných, päť percent 13-ročných a menej ako dve percentá 11-ročných.mieni Tibor Baška u Ústavu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.Drvivej väčšine školákov vo veku 13 až 15 rokov na vzdelaní záleží, no v škole sa páči iba každému piatemu. Pätina školákov priznala, že niekedy mala problém s čítaním. Viac ako polovica pripustila problém s matematikou. Skoro každému 11-ročnému dieťaťu a viac než polovici 15-ročných pravidelne s úlohami pomáhajú rodičia. Vzťahy so spolužiakmi a učiteľmi hodnotili školáci prevažne pozitívne.Každý piaty školák sa ľahšie zdôveruje so svojím prežívaním v online priestore ako pri osobnom stretnutí. Štyridsať percent školákov vo veku 13 až 15 rokov pomáha k lepšiemu životnému pocitu mobil. Daniela Husárová z Ústavu psychológie zdravia LF UPJŠ upozornila, Že štruktúra a fungovanie rodiny sa zmenilo.zdôraznila. Rozvod alebo odlúčenie rodičov zažilo 20 percent školákov, 14 percent z nich zasa opakované závažné konflikty alebo fyzické roztržky rodičov. Takmer štvrtina 11-ročných uviedla, že sa so svojimi rodičmi rozpráva len málo alebo vôbec. Štúdia zároveň hovorí o tom, že výskyt násilného správania klesá a nízky je aj výskyt vnímanej diskriminácie.Výskum sa realizuje každé štyri roky, a to od roku 1983, v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Zapája sa doň približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov z viac ako 40 európskych a severoamerických krajín. Cieľom je získať údaje umožňujúce porovnať aktuálnu situáciu a trendy v živote školákov. Slovensko sa do projektu zapojilo doposiaľ šesťkrát.