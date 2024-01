Štúdia: Vlákno inšpirované srsťou ľadových medveďov hreje ako páperie

Vedci vyvinuli nový druh vlákna inšpirovaný srsťou ľadových medveďov. Tepelné izolačné vlastnosti vlákna sú porovnateľné s izolačnými vlastnosťami páperia, uvádza nová štúdia.





Extrémne nízke teploty panujúce v Arktíde si od zvierat žijúcich v týchto končinách vyžiadali dokonalú adaptáciu. V prípade ľadových medveďov je jednou z nich špeciálna srsť s dutými vláknami. Vlákna srsti tvoria dve vrstvy – ohybná vodotesná vonkajšia vrstva a pórovitá vrstva vo vnútri vlasu. Vonkajšia vrstva chráni pred vlhkosťou, pórovitá vrstva chráni vďaka tisícom dutiniek vyplnených vzduchom pred stratou tepla.Nové vlákno funguje na rovnakom princípe. Štúdia zverejnená v decembrovom čísle žurnálu Science uvádza, že sveter upletený z tohto vlákna by hrial rovnako ako páperová bunda, mal by však iba pätinovú hrúbku.A hoci nové vlákno funguje na rovnakom princípe, využíva odlišné materiály. Srsť ľadových medveďov tvorí keratín, teda rovnaký materiál ako ľudské vlasy. Nové vlákno je však vyplnené aerogélom.Aerogély sú ultraľahké pórovité tuhé látky schopné odolať extrémnym teplotám a sú to tiež vynikajúce tepelné izolanty. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ich využíva na tepelnú izoláciu súčiastok rakiet. Ich nevýhodou je však ich krehkosť, preto sa v textilnom priemysle zvyčajne nevyužívajú.Tím vedcov, ktorých viedol Chao Paj z Če-ťianskej univerzity v meste Chang-čou v Číne, utkal a zamrazil vlákno aerogélu vyrobené z chitosanu, polyméru nachádzajúcemu sa vo vonkajších schránkach kôrovcov. Vedci vlákno vysušili chladom a aplikovali naň vrstvu ohybného plastu (elastoméru) zvaného termoplastický polyuretán, ktorý mu dodáva pevnosť. Takto vyrobené vlákno má nosnosť až 500 gramov a možno ho spriadať, farbiť a prať. Textúra vlákna je niekde medzi bavlnou a plastom, uvádza Chao."Myslím si, že v blízkej budúcnosti by tento produkt mohol byť okrem špecializovaných skupín (armády, kozmonautov) vhodný aj pre širokú verejnosť," dodáva Chao.