Primetime Emmy ovládol seriál Boj o moc, udeľovanie cien si užili aj tvorcovia komediálneho Medveďa (foto)

Prehľad víťaziek a víťazov cien Primetime Emmy vo vybraných kategóriách:

Najlepší dramatický seriál: Boj o moc

Najlepší komediálny seriál: Medveď

Najlepšia limitovaná séria alebo antológia: Beef



Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Kieran Culkin (Boj o moc)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Sarah Snook (Boj o moc)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jeremy Allen White (Medveď)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Quinta Brunson (Základná škola Willarda Abbotta)

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Steven Yeun (Beef)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Ali Wong (Beef)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Matthew Macfadyen (Boj o moc)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Jennifer Coolidge (Biely lotos)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Ebon Moss-Bachrach (Medveď)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Ayo Edebiri (Medveď)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Paul Walter Hauser (Volavka)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Niecy Nash-Betts (Monštrum - Príbeh Jeffreyho Dahmera)



Najlepší scenár dramatického seriálu: Jesse Armstrong (Boj o moc)

Najlepšia réžia dramatického seriálu: Mark Mylod (Boj o moc)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Christopher Storer (Medveď)

Najlepšia réžia komediálneho seriálu: Christopher Storer (Medveď)

Najlepší scenár limitovanej série, filmu alebo antológie: Lee Sung Jin (Beef)

Najlepšia réžia limitovanej série, filmu alebo antológie: Lee Sung Jin (Beef)





16.1.2024 (SITA.sk) - Sošky pre najlepšie seriály si počas nočného 75. ročníka udeľovania televíznych cien Primetime Emmy rozdelili(2018 - 2023),(2022) a(2023). Ceny, ktorých víťazi mali byť známi ešte vlani, rozdali so štvormesačným omeškaním, pod čo sa podpísali minuloročné štrajky scenáristov a hercov.Boj o moc si na konto pripísal svoju tretiu trofej pre najlepší dramatický seriál. Ďalšie sošky pre seriál získali Kieran Culkin pre najlepšieho herca, Sarah Snook pre najlepšiu herečku, Matthew Macfadyen za herecký výkon vo vedľajšej úlohe, Jesse Armstrong za scenár a Mark Mylod za réžiu.Medveďa vyhlásili za najlepší komediálny seriál a Primetime Emmy pre najlepšieho herca v hlavnej komediálnej úlohe vyhral Jeremy Allen White. Vďaka seriálu tiež vyhrali cenu Ayo Edebiri a Ebon Moss-Bachrach za vedľajšie úlohy a Christopher Storer za scenár a réžiu.Trofej pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe komediálneho seriálu si odniesla Quinta Brunson (Základná škola Willarda Abbotta), ktorá sa stala prvou víťazkou - Afroameričankou za viac ako 40 rokov. Jennifer Coolidge (Biely lotos) zase získala cenu ako najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu.Kategóriám zameraným na limitované série, televízne filmy a antológie dominovala komediálna dráma Beef. Emmy pre najlepšieho herca získal vďaka sérii Steven Yeun a za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe vyhlásili Ali Wong, pričom obaja písali históriu ako prví víťazi v ich kategóriách ázijského pôvodu. Lee Sung Jin má za Beef sošky za najlepší scenár a réžiu.V kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie však vyhral Paul Walter Hauser (Volavka) a najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe v takýchto projektoch je Niecy Nash-Betts (Monštrum - Príbeh Jeffreyho Dahmera).Akadémia televíznych umení a vied tiež počas dvoch dní 6. a 7. januára rozdala Creative Arts Emmys, pričom po ich započítaní, je najúspešnejším projektom 75. ročníka udeľovania cien Emmy práve spomenutý Medveď, ktorý si vyslúžil 10 trofejí. Nasledujú Beef as ôsmimi, Boj o moc so šiestimi as piatimi oceneniami.Udeľovanie cien v Peacock Theater v Los Angeles moderoval Anthony Anderson. Trištvrte storočia Primetime Emmy okrem iného oslávili pripomienkou televíznej histórie, a tak diváci mali možnosť na javisku vidieť hercov a scény pripomínajúce obľúbené seriály a relácie ako(1971 - 1979),(1982–1993) či(2005), ktorý začína už svoju 20. sériu.