Štúdia: Zrušenie dotácií pre tlačové agentúry by malo vážne následky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. októbra (TASR) - Zastavenie štátneho financovania tlačových agentúr vo verejnom vlastníctve v Európe by malo vážne následky pre mediálne systémy na kontinente. V prípadovej štúdii britskej London School of Economics and Political Science o budúcnosti národných agentúr v Európe vypracovanej v spolupráci s Európskou alianciou tlačových agentúr (EANA) to uviedli výskumníci Wolfgang Vyslozil a Jasmin Surmová.Experti uvádzajú, že napríklad francúzska agentúra AFP dostáva na základe zmlúv so štátom dotácie v sume okolo 100 miliónov eur ročne, španielska agentúra EFE na úrovni 26 miliónov eur.upozorňujú autori.Ako ďalej pripomína štúdia, medzinárodné tlačové agentúry sú jedným z hlavným zdrojov spravodajského obsahu na internete a osobitne sa ich dotýkaPodľa Vyslozila a Surmovej by reforma autorských práv a súvisiacich opatrení zabezpečila ekonomickú rovnováhu v prospech tlačových agentúr.Francúzska agentúra AFP poskytuje spravodajský servis 5500 mediálnym klientom po celom svete, španielska agentúra EFE, pre ktorú je súčasťou jej domovského teritória aj Latinská Amerika, má 3500 zákazníkov.Výskum sa zaoberá aj vzťahom sociálnych médií a tlačových agentúr. Autori sa nenazdávajú, že tieto nové médiá nahradia tlačové agentúry. Naopak, sú pre agentúry užitočné, keďže v nich redaktori často nachádzajú prvotné informácie o aktuálnych udalostiach. Úlohou tlačových agentúr je potom overiť tieto informácie v súlade s novinárskymi štandardmi.uvádzajú autori.V súvislosti s trendmi v spravodajstve poukazujú na to, že globálny rozmach zaznamenáva predovšetkým videoservis. Napríklad v prípade AFP fotografie a videá tvoria 36 percent celkového obratu, pričom v priebehu piatich rokov by mohli dosiahnuť až 50-percentný podiel, spresňuje štúdia.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.