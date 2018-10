V Šali je fungovanie pohotovosti ohrozené

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Šaľa 23. októbra (TASR) – Nad ambulantnou pohotovostnou službou v šalianskej poliklinike visia otázniky. Tunajší lekári sa nevedia dohodnúť na tom, kto má na pohotovosti vykonávať služby. Momentálne ich zabezpečuje 12 dobrovoľníkov. Tí sa však sťažujú na neúmernú pracovnú vyťaženosť a žiadajú, aby boli do rozpisu služieb zaraďovaní aj ďalší všeobecní lekári.Situáciou sa na svojom októbrovom rokovaní zaoberali aj poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).skonštatoval poslanec Ján Greššo.Podľa krajského poslanca a zároveň primátora Šale Jozefa Belického je nemysliteľné, aby časť lekárov argumentovala svojím vekom a zdravotným stavom pri neochote odpracovať si služby na pohotovosti.skonštatoval.Časť poslancov kritizovala aj hlavného lekára NSK Ľubomíra Ševčíka, ktorí podľa nich nepostupuje v súlade so zákonom, keď do rozpisov služieb na pohotovosti zaraďuje iba dobrovoľníkov.skonštatoval Greššo, podľa ktorého má rovnaký právny názor aj Ministerstvo zdravotníctva SR.Podľa Gabriely Juríkovej, ktorá zastupuje všeobecných lekárov dobrovoľne slúžiacich na pohotovosti, sa situácia v šalianskej poliklinike stále viac vyhrocuje. Lekári sú podľa jej slov vyčerpaní a sú ochotní pristúpiť aj k radikálnemu riešeniu.skonštatovala.Hrozbu, že pohotovosť v Šali môže skončiť, ak v jej ambulancii nebude mať kto ordinovať, potvrdil aj hlavný lekár NSK Ľubomír Ševčík. Podľa jeho slov však nemá žiadnu zákonnú možnosť, ako prinútiť slúžiť lekárov, ktorí to odmietnu.povedal Ševčík.Zároveň pripomenul, že časť starších lekárov už oznámila, že ak by boli nútení do nedobrovoľných služieb na pohotovosti, budú uvažovať o zatvorení svojich ambulancií a odchode do dôchodku.dodal Ševčík.Podľa jeho slov sa musia samotní lekári spolu s vedením šalianskej polikliniky rozhodnúť, či chcú na pohotovosti slúžiť, alebo nie.pripomenul Ševčík.