Stúpenci zosadeného srílanského premiéra zahájili protest

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolombo 30. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v utorok zúčastnili na proteste v srílanskom hlavnom meste Kolombo, ktorý zorganizovala strana nedávno zosadeného srílanského premiéra Ranila Vikramasingha. Demonštranti žiadali, aby prezident Maithrípála Siriséna okamžite zvolal parlament, ktorého zasadnutie po odvolaní premiéra a vymenovaní jeho oponenta odročil až na 16. novembra.Na proteste pred úradom premiéra sa zhromaždilo okolo 25.000 stúpencov Vikramasingheovej Zjednotenej národnej strany (UNP), priblížila agentúra DPA.K demonštrácii došlo deň po tom, ako prezident Siriséna uviedol do úradu časť novej srílanskej vlády. Stalo sa tak napriek pondelňajším upozorneniam predsedu parlamentu Karua Džajasuriju, podľa ktorého v krajine hrozí, ak sa okamžite nezídu poslanci a nepokúsia sa vyriešiť prehlbujúcu politickú krízu.Situácia v tejto juhoázijskej krajine je vyhrotená od uplynulého piatka, keď Siriséna odvolal z funkcie premiéra Ranila Vikramasingha. Na jeho miesto dosadil jeho oponenta Mahindu Rádžapaksu, niekdajšieho srílanského premiéra a neskoršie aj prezidenta.Vikramasingha však zo svojho postu odmietol odstúpiť, pričom sa odvolával na to, že stále disponuje väčšinou mandátov v dovedna 225-členom parlamente.Prezident Siriséna následne odročil zasadnutie parlamentu. Podľa agentúry AP tak urobil zrejme preto, aby doprial Rádžapaksovi potrebný čas na získanie podpory poslancov, dostatočnej na to, aby prežil hlasovanie o dôvere. Rozhodnutia prezidenta spustili v krajine boj o moc a viacerí pozorovatelia sa domnievajú, že i ústavnú krízu.Dianie na Srí Lanke, kde došlo cez víkend aj k prvým násilnostiam, s obavami sledujú aj v Spojených štátoch, uviedla hovorkyňa rezortu diplomacie USA Heather Nauertová. Dodala, že Washington prezidenta Sirisénu žiada o zvolanie parlamentu.Samotný prezident povedal, že Vikramasingha z úradu premiéra odvolal pre to, že jeden z ministrov jeho vlády bol zapletený do prípravy atentátu voči hlave štátu. Bližšie podrobnosti však o údajnom sprisahaní však neuviedol. Polícia správy o chystanom atentáte na prezidenta preveruje, doposiaľ však nikoho nezatkla.