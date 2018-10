Vatikán pomôže s diskrétnym pochovaním bývalého diktátora Franca

Na snímke Francisco Franco. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 30. októbra (TASR) - Vatikán súhlasil s tým, že pomôže zaistiť diskrétne pochovanie telesných pozostatkov bývalého diktátora Francisca Franca, ak španielska vláda uskutoční ich exhumáciu. Informovala o tom v utorok španielska vláda.Ak súčasná španielska socialistická vláda skutočne exhumuje Francove pozostatky, jeho pozostalí ich chcú pochovať v rodinnej krypte v madridskej katedrále Almudena. S tým však španielska vláda zásadne nesúhlasí, priblížila agentúra AP.Španielska vicepremiérka Carmen Calvová v utorok uviedla, že sa v pondelok stretla s vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Podľa jej slov sa dohodli na tom, že budú spoločne hľadať riešenie problému, kam dôstojne uložiť Francove pozostatky. Zhodli sa však na tom, že nemôžu spočinúť v katedrále v centre hlavného mesta.Francovo telo bolo od jeho smrti v roku 1975 pochované v mauzóleu v Údolí padlých severozápadne od Madridu. Generál Franco, ktorý vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936-39) až do svojej smrti, je tam pochovaný v impozantnej bazilike vytesanej do steny hory.Súčasná španielska vláda socialistického premiéra Pedro Sáncheza plánuje telo bývalého diktátora exhumovať a pochovať na inom mieste. Španielsky parlament už schválil návrh zákona, ktorý má exhumáciu umožniť, a to aj napriek pretrvávajúcemu nesúhlasu jeho príbuzných a sympatizantov.Madrid sa obáva, že ak by Francove pozostatky uložili v katedrále Almudena, mohli by sa na tomto mieste začať zhromažďovať pravicoví radikáli a ďalší stúpenci bývalého španielskeho diktátora.