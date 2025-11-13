Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 13.11.2025
 Meniny má Stanislav
 Z domova

13. novembra 2025

STVR dočasne pozastavila vysielanie Reportérov, relácia sa má po revízii vrátiť silnejšia


Tagy: generálna riaditeľka STVR Relácia Reportéri STVR Verejnoprávna televízia

Verejnoprávna televízia dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri. Ako Slovenská televízia a rozhlas ...



67e15c88401b5454928514 e1751290023571 676x435 13.11.2025 (SITA.sk) - Verejnoprávna televízia dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri. Ako Slovenská televízia a rozhlas (STVR) informovala, jej vedenie o tom rozhodlo po dôkladnom uvážení. Vysielania relácie Reportéri bude pozastavené do konca tohto roka.


„Cieľom tohto kroku je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží,“ uviedla STVR. Podľa jej vyjadrenia sa pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov, a tiež na nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky.

Nové kontrolné mechanizmy pred odvysielaním


„Zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním,“ argumentuje verejnoprávny vysielateľ.

Systémové zmeny spolu s posilnením a stabilizáciou redakčného tímu majú podľa STVR zabezpečiť, aby mala relácia po obnovení vysielania adekvátne zázemie pre dlhodobo udržateľnú tvorbu. Vedenie verejnoprávneho vysielateľa prízvukovalo, že nejde o zrušenie relácie, ale o dočasné pozastavenie, ktoré umožní pripraviť jej návrat v novej podobe.

Vyjadrenie generálnej riaditeľky STVR


„Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uzavrela generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.

Zhruba deň pred vyjadrením STVR upozornil Denník N na to, že televízia zastavila odvysielanie reportáže v relácii Reportéri. Reportáž redaktora Ivana Bradu sa týkala prípadu podnikateľa, ktorý prišiel o majetok, ešte deň pred plánovaným odvysielaním ju STVR pritom promovala napríklad aj na sociálnych sieťach. V priebehu niekoľkých týždňov išlo už o druhú neodvysielanú reportáž, podobný osud podľa Denníka N postretol aj reportáž o odstrele medveďov.


Zdroj: SITA.sk - STVR dočasne pozastavila vysielanie Reportérov, relácia sa má po revízii vrátiť silnejšia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: generálna riaditeľka STVR Relácia Reportéri STVR Verejnoprávna televízia
