Štvrtok 13.11.2025
13. novembra 2025
STVR dočasne pozastavila vysielanie Reportérov, relácia sa má po revízii vrátiť silnejšia
Verejnoprávna televízia dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri. Ako Slovenská televízia a rozhlas ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Verejnoprávna televízia dočasne pozastavila vysielanie relácie Reportéri. Ako Slovenská televízia a rozhlas (STVR) informovala, jej vedenie o tom rozhodlo po dôkladnom uvážení. Vysielania relácie Reportéri bude pozastavené do konca tohto roka.
„Cieľom tohto kroku je stabilizovať vnútorné procesy pri tvorbe relácie a práci redakčného tímu a posilniť kvalitu, transparentnosť a právnu udržateľnosť pripravovaných reportáží,“ uviedla STVR. Podľa jej vyjadrenia sa pozastavením vysielania relácie vytvorí priestor na revíziu vnútorných procesov a redakčných postupov, a tiež na nastavenie systému práce zodpovedajúceho štandardom investigatívnej žurnalistiky.
„Zavedenie pravidelných kontrolných projekcií v dostatočnom časovom predstihu a konzultácie s právnym oddelením a právnou kanceláriou ešte pred odvysielaním reportáží zamedzí situáciám, ktoré vznikli v poslednom období, keď bolo potrebné pozastaviť niektoré reportáže tesne pred vysielaním,“ argumentuje verejnoprávny vysielateľ.
Systémové zmeny spolu s posilnením a stabilizáciou redakčného tímu majú podľa STVR zabezpečiť, aby mala relácia po obnovení vysielania adekvátne zázemie pre dlhodobo udržateľnú tvorbu. Vedenie verejnoprávneho vysielateľa prízvukovalo, že nejde o zrušenie relácie, ale o dočasné pozastavenie, ktoré umožní pripraviť jej návrat v novej podobe.
„Cieľom tohto rozhodnutia je zabezpečiť, aby relácia Reportéri spĺňala najvyššie redakčné, etické a právne štandardy. V novom roku sa diváci môžu tešiť na jej vynovenú podobu,“ uzavrela generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Zhruba deň pred vyjadrením STVR upozornil Denník N na to, že televízia zastavila odvysielanie reportáže v relácii Reportéri. Reportáž redaktora Ivana Bradu sa týkala prípadu podnikateľa, ktorý prišiel o majetok, ešte deň pred plánovaným odvysielaním ju STVR pritom promovala napríklad aj na sociálnych sieťach. V priebehu niekoľkých týždňov išlo už o druhú neodvysielanú reportáž, podobný osud podľa Denníka N postretol aj reportáž o odstrele medveďov.
Zdroj: SITA.sk - STVR dočasne pozastavila vysielanie Reportérov, relácia sa má po revízii vrátiť silnejšia © SITA Všetky práva vyhradené.
