 24hod.sk    Z domova

13. novembra 2025

Fico považuje rozsudok v prípade čurillovcov za absurdný, Smer ponúka Šutajovi Eštokovi právnu pomoc


Strana Smer-SD ponúka ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) v súvislosti s ...



66fe7a4f874f6086097677 676x451 13.11.2025 (SITA.sk) - Strana Smer-SD ponúka ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) v súvislosti s rozsudkom v prípade čurillovcov všemožnú právnu pomoc.


"Okolnosti kontumačného rozsudku v prípade čurillovci proti ministrovi vnútra SR sú tak absurdné, že som dnes ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi ponúkol všemožnú právnu pomoc, ktorú môžu právne štruktúry spojené so stranou Smer poskytnúť. Kvalitu týchto štruktúr dokazujú desiatky víťazných rozhodnutí," uviedol premiér Robert Fico.

Pripravení ponúknuť všetky odborné štruktúry


Smer podľa jeho slov nemôže niesť zodpovednosť za rezort, ktorý nemá pod politickou kontrolou. "V prípade záujmu ministra Šutaja Eštoka sme však pripravení ponúknuť všetky naše odborné štruktúry, ktoré by po začlenení do Ministerstva vnútra SR boli schopné efektívnejšie reagovať na oprávnenú kritiku súčasnej práce polície," dodal Fico.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral súd so šiestimi policajtmi zo skupiny okolo vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu, musí sa im ospravedlniť za to, že ich prirovnal k Mikulášovi Černákovi. Zaplatiť im má 90-tisíc eur, trovy konania a úroky z omeškania, peniaze mu už zablokovali exekútori.


Dôkaz politického aktivizmu


Strana Smer je podľa Fica veľmi znepokojená pri pohľade na niektoré rozhodnutia vyšetrovateľov. "Na dennej báze sme atakovaní, ako chceme zabezpečiť nápravu krívd, ku ktorým dochádzalo v rokoch 2020-2023," tvrdí premiér. Podľa jeho slov je prakticky nemožné vysvetliť občanom, ako môže polícia zastaviť stíhanie vo veci obrovských vojenských darov Ukrajine s konštatovaním, že nedošlo k vzniku žiadnej škody.

"Otvorene sa pýtam, či nie je škodou, ak bývalý minister obrany (Jaroslav) Naď zadarmo daroval Ukrajine systém protivzdušnej obrany S 300 a celú letku MiG 29. Či nie je škodou, ak nechal všetky naše strategické objekty, ako sú jadrové elektrárne bez akejkoľvek ochrany, a z tohto dôvodu nás prinútil kúpiť nový systém ochrany za stovky miliónov eur. Odôvodnenie vyšetrovateľa, že "darovaním vojenskej techniky Ukrajine nedošlo k zásadnému oslabeniu, ohrozeniu ani narušeniu obranyschopnosti SR” je dôkazom absolútneho politického aktivizmu vyšetrovateľa v prospech súčasnej opozície," spochybnil zastavenie stíhania Fico.

Exminister obrany Jaroslav Naď uviedol, že sa potvrdilo, že vláda Eduarda Hegera v súvislosti s darovaním lietadiel MiG 29 konala nielen morálne správne, ale tiež v národnom záujme Slovenskej republiky a v súlade s platnými zákonmi a ústavou. Od Fica a ministrov Šutaja Eštoka a Roberta Kaliňáka očakáva verejné ospravedlnenie. Zvažuje tiež podanie viacerých trestných oznámení a civilných žalôb.


Zdroj: SITA.sk - Fico považuje rozsudok v prípade čurillovcov za absurdný, Smer ponúka Šutajovi Eštokovi právnu pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.

