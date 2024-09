STVR kultúrny štrajk rešpektuje, odmieta však špekulácie o politických zásahoch do spravodajského obsahu

5.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) rešpektuje rozhodnutie zástupcov Štrajkového výboru zamestnancov a spolupracovníkov STVR pripojiť sa k štrajkovej pohotovosti v rámci kultúrneho štrajku.Vedenie STVR to považuje za aktivitu jednotlivcov, ktorí majú právo kedykoľvek slobodne vyjadriť svoj názor. STVR však odmieta špekulácie o politických zásahoch do spravodajského obsahu verejnoprávneho média.Zástupca generálneho riaditeľa STVR Igor Slanina uviedol, že Sekcia spravodajstva STVR pracuje autonómne a v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov STVR.„Cieľom vedenia Sekcie spravodajstva je aj naďalej tvorba profesionálneho, objektívneho a nestranného spravodajstva, ktoré si ctí všetky pravidlá žurnalistiky. Pri opakovaných stretnutiach so zamestnancami redakcie spravodajstva som vždy prízvukoval, že v prípade akýchkoľvek otázok a pochybností som všetkým plne k dispozícii," uzavrel Slanina s tým, že si váži prácu redaktorov s dúfaním, že si naďalej budú plniť svoju nezastupiteľnú úlohu.