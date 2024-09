Kresťanskí demokrati podporujú kultúrny štrajk, za súčasný stav podľa nich môže Šimkovičová

5.9.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati podporujú ohlásenú štrajkovú pohotovosť zamestnancov kultúry. Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že občianske či rezortné protesty sú výdobytkom demokracie a základným právom ľudí vyjadriť svoj názor a postoj.„KDH sa proti doterajšiemu konaniu ministerstva kultúry ohradí priamo v Národnej rade SR, kde bude za odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, lebo ona nesie plnú zodpovednosť nad súčasným stavom v kultúre," vyhlásili kresťanskí demokrati.Slovenská kultúrna obec vstupuje do štrajkovej pohotovosti. Zatiaľ nejde o ostrý štrajk, pri ktorom by prerušili prácu. Sformoval sa aj výbor kultúrneho štrajku, koordinuje ho platforma Otvorená kultúra!K štvrtkovému ránu bolo v štrajkovej pohotovosti približne 1 300 osôb z vyše 25 miest a obcí. Dôvodom na vstup do štrajkovej pohotovosti je podľa organizátorov alarmujúca situácia v kultúrnej sfére.