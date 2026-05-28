 24hod.sk    Šport

28. mája 2026

Štvrťfinále MS v hokeji 2026 v kocke: Švédsky gól korčuľou neplatil a v semifinále aj zápas Kanada – Fínsko – VIDEO, FOTO


Výsledky štvrťfinálových zápasov na MS v hokeji 2026. Do semifinále MS v hokeji 2026 sa zo štvrťfinále prebojovali favorizované tímy, ...



29.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky štvrťfinálových zápasov na MS v hokeji 2026.


Do semifinále MS v hokeji 2026 sa zo štvrťfinále prebojovali favorizované tímy, ktoré v základných skupinách skončili na prvých dvoch priečkach. Počas finálového víkendu tak budú v hre výbery Švajčiarska, Fínska, Kanady a Nórska. Vlani z týchto výberov boli v semifinále len Švajčiari.



Štvrťfinále MS v hokeji 2026: Fínsko – Česko, Kanada – USA, Švajčiarsko – Švédsko, Nórsko – Lotyšsko (fotografie)




Popoludní si Fíni poradili s Čechmi, keď základ triumf 4:1 položili už v I. tretine dvoma gólmi. Český tím v polovici duelu v presilovke o dvoch korčuliarov skorigoval na 1:3, ale Suomi si postup nenechali ujsť. V súboji dvoch zámorských tímov boli úspešnejší Kanaďania, v prvých dvoch tretinách dali po góle a ďalšie dva pridali v závere do prázdnej bránky súpera. Američania tak neobhája zlato zo Štokholmu 2025.



Najmilšie prekvapenie šampionátu - výber Nórska - si vo večernom súboji poradilo s Lotyšskom 2:0. Severania sa ujali vedenia v 28. minúte zásluhou Tinusa Luca Koblara a poistku v závere pridal do prázdnej bránky Noah Steen, na tomto turnaji už šesťgólový strelec. Nóri postupom do semifinále dosiahli mimoriadny úspech a majú istotu minimálne 4. priečky. V minulosti na MS obsadili 4. pozíciu ešte v roku 1951, je to ich najlepší výsledok na tomto fóre.

Domáci Švajčiari si po striebrach na predchádzajúcich dvoch svetových šampionátoch "brúsia zuby" na zlato. Vo štvrťfinále si poradili so Švédskom, ja keď inkasovali ako prví. Na presný zásah Linusa Karlssona však ešte v I. tretine odpovedal Roman Josi, v druhej dvadsaťminútovke sa k nemu pridali aj Denis Malgin a Calvin Thürkauf. Postup Švajčiarov v Zürichu sledoval aj niekdajší skvelý tenista Roger Federer.

Výsledky štvrťfinále MS v hokeji 2026 – štvrtok 28. mája



  • Zürich (Swiss Life Arena)


Fínsko - Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)




Švajčiarsko - Švédsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)





  • Fribourg (BCF Arena)


Kanada - USA 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)




Nórsko - Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)





>>> Všetko o MS v hokeji 2026




Zdroj: SITA.sk - Štvrťfinále MS v hokeji 2026 v kocke: Švédsky gól korčuľou neplatil a v semifinále aj zápas Kanada – Fínsko – VIDEO, FOTO

Majster sveta, držiteľ kompletnej zbierky medailí z MS a kapitán Slovana Bratislava. Na večnosť odišla hokejová legenda

