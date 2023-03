Štvrťfinále play-off extraligy: Michalovce vyradili Slovan Bratislava

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce postúpili do semifinále play off Tipos extraligy. V šiestom štvrťfinálovom zápase zdolali HC Slovan Bratislava 3:0, v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. V sérii o postup do finále nastúpia proti HC Košice, pre slovanistov sa sezóna skončila. Vôbec prvýkrát v histórii slovenskej extraligy postúpil medzi najlepšiu štvorku tím, ktorý sa v základnej časti umiestnil na 8. mieste.





Bezgólové skóre sa zmenilo až v 34. minúte, keď sa presadil obranca Zach Osburn. O necelé dve minúty už domáci viedli 2:0, keď druhýkrát v sérii skóroval obranca Christián Michalčin. Slovanisti nedokázali nájsť recept na brankára Škorváneka ani počas hry bez brankára, počas ktorej Dávid Buc pridal tretí gól domácich.Michalovčania si zahrajú semifinále druhýkrát v histórii. Slovan vypadol v prvom kole play off slovenskej extraligy prvýkrát od roku 2011. Michalovce nastúpia v súboji o finále proti Košiciam. Druhú semifinálovú dvojicu vytvoria hráči HKM Zvolen proti víťazovi série Banská Bystrica - Spišská Nová Ves, o ktorom sa rozhodne v pondelňajšom zápase.

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 34. Osburn (Žitný, Pereskokov),

36. Michalčin (Glazkov, Pereskokov),

57. Buc (Puliš).



Rozhodovali: Novák, Hronský - Jedlička, Durmis, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3800 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Osburn, Hammond, Mihalik, Michalčin, Macejko, Glazkov - Puliš, Galamboš, Vašaš - Okoličány, Suja, Chalupa - Garreffa, Buc, Zabusovs - Pereskokov, Pavlovs, Žitný



Slovan Bratislava: Coreau - MacKenzie, Maier, Kallen, Beňo, Gachulinec, Sersen - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Minárik, Duke - Kukumberg, Kytnár, Haščák - Lukošík, Zigo, Matoušek - Török



/konečný stav série: 4:2, Michalovce postúpili do semifinále/