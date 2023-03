Play off Tipos extraligy: Spišiaci si vypýtali siedmy zápas, Majdan: Verím, že budeme úspešní

Hokejistov Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrice čaká v štvrťfinálovej sérii play off Tipos extraligy rozhodujúci siedmy duel. Vyrovnanosť týchto tímov sa ukázala už v základnej časti, keď oba získali po 79 bodov a o lepšom umiestnení v tabuľke rozhodli až vzájomné zápasy. Dva góly v sobotňajšom stretnutí zaznamenal domáci útočník Juraj Majdan, ktorý verí, že jeho tím uspeje aj v Bystrici.





Krídelník prvej formácie zaznamenal prvé body v play off a pomohol tímu udržať šance na postup do semifinále po triumfe 4:2. "Padlo mi to tam a verím, že to bude ešte pokračovať a nekončí to. Vykročili sme tak, ako sme chceli. Dali sme gól, no potom sme hneď inkasovali. Predviedli sme poctivú hru, plnili sme systém a nakoniec sme dali aj druhý gól. Poistili sme si to do prázdnej a verím, že si ten siedmy zápas zoberieme," povedal Majdan, ktorého pochválil aj tréner Vlastimil Wojnar: "On hral v sérii dobre, ale nebodoval. Podarilo sa mu dať dva góly, za čo sme veľmi radi. Verím, že nám pomôže ešte viac ako predtým. Bolo to však len o tom, že sa nepresadil. Systémovo hral veľmi dobre a v tomto zápase mu to padlo."Bystričania striedali počas stretnutia lepšie momenty s horšími. "V úvode prvej tretiny sme zaspali úvod, potom sme však boli lepší. Druhú tretinu sme dosť vypustili a v tretej to bolo o góle. Súper to bohužiaľ zlomil na svoju stranu," uviedol hosťujúci brankár Filip Belányi, ktorý priblížil, čo musí tím predviesť v pondelkovom stretnutí: "V siedmom zápase musíme dať do toho všetci všetko a uspieť v ňom. Potrebujeme urobiť menej chýb a dať viac gólov."K výkonu dvadsaťdvaročného brankára sa vyjadril aj tréner Doug Shedden: "Čo sa týka Belányiho, keby ste mi pred dva a pol mesiacmi povedali, že bude chytať v play off tak často ako v základnej časti, asi by som nesúhlasil. Keď sa nám však zranil Sedláček, tak odviedol skvelú prácu. Dokázal doviesť tím aj k víťazstvu v treťom zápase v tejto sérii. Vložili sme do neho našu dôveru. Teraz buď nastúpi oddýchnutý brankár, alebo to bude znovu Belányi. Dôverujeme obom našim brankárom."Podľa Michala Kabáča neuspela Banská Bystrica v šiestom stretnutí aj preto, že nevyužila presilové hry: "Vieme, že Spišská má lepšie špeciálne tímy ako my, no snažíme sa na tom pracovať. Musíme strieľať na bránu, máme tam silných hráčov, ktorí to vedia pretlačiť do bránky. V tomto zápase sme však nestrieľali a preto nám to nepadalo." Dvadsaťsedemročný útočník verí, že Bystričania zvládnu siedmy duel a nadviažu na bilanciu z tejto sezóny, keď v piatich domácich dueloch proti Spišskej prehrala len raz: "Je to vyrovnaná séria. Rozhodne to, ktorý tím bude viac chcieť. Zatiaľ to bolo tak, že kto viac chcel a hral lepšie, vyhral duel. Potrebujem sa dať dokopy a zabudnúť na tento zápas. My musíme hrať to, čo máme a vieme. Potom sa neobávam, že to nezvládneme. Budeme chcieť viac a zvíťazíme v tejto sérii."Podobný názor má aj Majdan: "Myslím si, že vyhrá ten, kto dá do toho väčšie srdce. Siedme zápasy sú o tom, ktorý tím viac do toho dá. Už nie je čo stratiť, len získať. Verím, že budeme úspešní, lebo na Bystricu máme." Ešte ani jeden tím nevyhral dva zápasy za sebou v sérii, no útočník Spišskej Novej Vsí si myslí, že sa to toho jemu podarí: "Bude to ťažké. Verím však, že to zlomíme a preklopíme to na svoju stranu." Siedme stretnutie je na programe v pondelok.