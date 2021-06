Štvrtina Slovákov neplánuje toto leto dovolenku, do zahraničia chcú ísť viac ženy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Aj pre pandémiu koronavírusu a súvisiacu ekonomickú krízu neplánuje toto leto dovolenku až 25,5 % Slovákov. Rozhodnutých o letnej dovolenke ešte nie je 18,4 % našincov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere , ktorý pre agentúru SITA realizovala od 20. do 26. mája tohto roka na vzorke 510 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.Z respondentov, ktorí toto leto neplánujú vôbec dovolenku, bolo viac mužov ako žien. Najskeptickejšie pritom boli osoby bez maturity a vo vekovej kategórii nad 55 rokov.Naopak letnú dovolenku na Slovensku plánuje 27,7 % našincov a do zahraničia plánuje vycestovať 18,9 % Slovákov. Domáca dovolenka sa viac pozdáva mužom ako ženám. Najväčší záujem o ňu je v kategórii 35 až 44 rokov u osôb s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Z 18,9 % respondentov, ktorí v prípade prijateľných podmienok pre cestovanie, vycestujú v lete do zahraničia, je viac žien ako mužov. Letnú zahraničnú dovolenku najviac vítajú mladí ľudia vo veku do 24 rokov a osoby s vysokoškolským vzdelaním. V oboch prípadoch väčšinou z veľkých miest. Zahraničie je naopak najmenej atraktívne toto leto pre osoby vo vekovej kategórii nad 55 rokov, z menších miest a ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že 9,4 % našincov si plánuje v lete čerpať dovolenku, ale strávi ju u seba doma. Táto možnosť sa viac páči mužom a osobám vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov. Z 18,4 % nerozhodnutých respondentov pripadalo viac na ženy a vekovú kategóriu 45 až 54 rokov.