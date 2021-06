Heger prehovoril o vojne medzi políciou a SIS, jeho vláda nebude nič zametať pod koberec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa informácií od orgánov činných v trestnom konaní pracujú aktuálne vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia čestne a v súlade so zákonom. V rozhovore pre portál Webnoviny to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Reagoval tak na súčasnú situáciu, keď sa hovorí o vojne medzi políciou Slovenskou informačnou službou (SIS) . Podľa Hegera bude teraz dôležité počkať na výsledky krokov orgánov činných v trestnom konaní.„Je dôležité, aby každý vyšetrovateľ, sudca, prokurátor konal spravodlivo a čestne v zmysle svojich zákonných kompetencií. Podľa vyjadrení, ktoré máme z orgánov činných v trestnom konaní, generálneho a špeciálneho prokurátora, každý hovorí, že takto sa to deje,“ povedal Heger.Dodal, že jeho vláda nebude manipulovať vyšetrovanie, nebude nič zametať „pod koberec“ ani prehlasovať, že sa skutky nestali.