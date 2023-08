Štvrtina Slovákov sú „antidemokrati“, voliči Smeru neodmietajú ani návrat do ruskej sféry vplyvu či Putina

Návrat do ruskej sféry

Čo by bolo pre Slovensko dobré?

31.8.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku pribúda ľudí, ktorých je možné označiť za „antidemokratov“. Konštatuje to v článku Denník N s poukazom na prieskumy Agentúry Ipsos , podľa ktorých ich podiel predstavuje približnepopulácie.„Vývoj od marca ukazuje, že pribúda napríklad ľudí, ktorým by neprekážal návrat do ruskej sféry vplyvu, a tých, ktorí hovoria, že oslobodenie v roku 1945 dalo Sovietskemu zväzu nárok zostať v Československu ďalších 40 rokov," uvádza Denník N.Návrat do ruskej sféry vplyvu podľa prieskumov neodmieta ažvoličov Smeru-SD voličov Republiky a ažvoličov SNS . „Pri voličoch Hlasu Petra Pellegriniho vidno zásadný rozdiel k postoju k Rusku, do sféry vplyvu Vladimira Putina by sa rado dostaloz nich," uvádza denník.Podľa prieskumu Ipsosu tiežopýtaných rozhodne alebo skôr súhlasí s výrokom, že „mať silného a rozhodného lídra, ktorý sa nemusí zaťažovať s parlamentom a voľbami, by bolo pre Slovensko dobré".„Podobnú otázku týkajúcu sa autoritatívneho lídra sa v minulosti pýtala pre organizáciu Globsec aj agentúra Focus. V roku 2020 chcelo autoritatívneho lídraopýtaných, v roku 2021 to boloa v roku 2022 už. Pre metodické rozdiely však tieto výsledky nemožno priamo porovnávať s výsledkami agentúry Ipsos,"uviedol denník.