Štvrtkový požiar zničil v čínskom múzeu tisíce historických artefaktov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Požiar, ktorý zachvátil budovu v srdci čínskej štvrte v newyorskom Manhattane, zrejme zničil 85-tisíc artefaktov mapujúcich čínske prisťahovalectvo do Spojených štátov. Informovali o tom zástupcovia múzea.Prezidentka Múzea Číňanov v Amerike Nancy Yao Maasbach povedala denníku The New York Times, že väčšina z tisícok historických a umeleckých predmetov sa pravdepodobne navždy stratila v požiari, ktorý vypukol vo štvrtok v noci v budove, kde malo múzeum uložené svoje zbierky. Inštitúcia podľa nej zrejme prišla o všetko, čo nemala vystavené.Požiar vypukol v bývalej škole, kde v poslednom čase sídlilo napríklad centrum seniorov, Chen Dance Center a viacero komunitných organizácií. Múzeum sa nachádza neďaleko a v budove, ktorú zničil oheň, malo uskladnené zbierkové predmety.Hasiči s požiarom v Chinatown bojovali ešte aj v piatok večer, 24 hodín po tom, ako ho prvý raz nahlásili. Zranenia utrpelo deväť hasičov a jeden 59-ročný muž, ktorého zachránili z piateho poschodia budovy a je vo vážnom, no stabilizovanom stave. Hasiči majú ľahké zranenia. Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania.Podľa Maasbach do budovy nebude môcť nikto vstúpiť najmenej tri týždne, čo znamená, že artefakty, medzi ktorými sú textílie, jedálne lístky z reštaurácií alebo cestovné lístky z lodí, a sú pravdepodobne premočené vodou, budú dovtedy nenávratne zničené. Asi 35-tisíc predmetov stihlo múzeum digitalizovať a súbory sú zálohované, uviedla tiež.