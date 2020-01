Príliš osobná známosť v premiérovom víkende vypredala kiná

Nová adaptácia knižnej predlohy Evity Twardzik Urbaníkovej ukázala, že úspech snímky Všetko alebo nič pred tromi rokmi nebola náhoda. Príliš osobnú známosť videlo už počas premiérového víkendu 70 712 návštevníkov a návštevníčok kín, čím získala druhé miesto v historickom rebríčku návštevnosti slovenských filmov počas tzv. „otváracích“ víkendov. Spolu s predpremiérami tvorí jej publikum dokonca 74 686 osôb a obrovský záujem potvrdzujú aj predpredaje na aktuálny týždeň. Snímka má teda najlepšie šance nadviazať na úspech predchádzajúceho filmu rovnakého tvorivého tímu, ktorý premiéroval s víkendovou návštevnosťou 64 896 osôb a dohromady ho v kinách videlo 338 000 divákov a diváčok.





„Chcem sa poďakovať všetkým divákom za to, že prišli do kina. Film sme robili pre ľudí, preto som vďačná za každého diváka. Spätná väzba od ľudí je pre nás dôležitá a teším sa, že film vzbudzuje pozitívny záujem,“ hovorí, režisérka a spoluscenáristka filmu.Autorka knižnej predlohy a spoluautorka scenáradodáva: „Vždy je príjemné vedieť, že sa na výsledok vašej práce teší množstvo ľudí. Som za to vďačná a je to super energia pri práci na ďalšom filme.“Producent Peter Núñez rovnako netají radosť z úspechu najnovšieho diela: „Veľmi sa teším, že sa Príliš osobná známosť stala druhým najúspešnejším slovenským filmom v otváracom víkende. Ďakujem divákom, ďakujem kinárom a takisto ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.“Príliš osobná známosť je filmom o láske k mužom, k deťom i k sebe samým. Rozpráva o zodpovednosti za tých, ktorých milujeme, ale aj za tých, ktorí ich milovali pred nami. Príbehy troch hrdiniek v podaní Petry Hřebíčkovej, Tatiany Dykovej a Elišky Balzerovej prinášajú publiku možnosť zasmiať sa i dojať situáciami, ktoré pozná možno aj zo svojho vlastního života.Film nakrútený v česko-slovenskej koprodukcii spoločností JOY DEPARTMENT, NUNEZ NFE a TRINITY PICTURES prináša do kín distribučná spoločnosť Continental film.