 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
21. mája 2026

Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO


Výsledky štvrtkových zápasov na MS v hokeji 2026. Slovenská hokejová reprezentácia spravila mimoriadne dôležitý krok k postupu do štvrťfinále na majstrovstvách sveta 2026 vo ...



Výsledky štvrtkových zápasov na MS v hokeji 2026.


Slovenská hokejová reprezentácia spravila mimoriadne dôležitý krok k postupu do štvrťfinále na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku.



Fotografie MS v hokeji 2026 (štvrtok 21. máj): Zápas Kanada – Nórsko priniesol 11 gólov, Slovensko aj ďalší favoriti vyhrali




Zverenci trénera Vladimíra Országha v základnej B-skupine vo Fribourgu vo štvrtok zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení, Dánov zdolali 5:1 a na svojom konte majú už 11 bodov a sú na 2. mieste tabuľky. Rovnaký počet bodov nazbierali aj Kanaďania, majú však lepšie skóre. Vo štvrtok stratili prvý bod na turnaji, natrápili sa s Nórmi. V súboji viackrát prehrávali, ale napokon triumfovali 6:5 po predĺžení.



V A-skupine v Zürichu sa žiadne prekvapenia nekonali a favoriti dosiahli pohodlné víťazstvá. Najprv Fíni zdolali Lotyšov vysoko 7:1 a večer domáci Švajčiari triumfovali nad Britmi 4:1. Zaujímavosťou je, že už len reprezentácia Fínska a Švajčiarska sú na turnaji stopercentné. Suomi nazbierali zatiaľ štyri víťazstvá, Helvéti už päť.


Výsledky MS v hokeji 2026 - štvrtok 21. mája



  • A-skupina (Zürich)


Lotyšsko - Fínsko 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)



Švajčiarsko - Veľká Británia 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)




  • B-skupina (Fribourg)


Kanada - Nórsko 6:5 po predĺžení (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0)




Dánsko - Slovensko 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)





Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 vyhralo nad Dánskom. Chytal Hlavaj a súpera sme prestrieľali 44:14 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO

