Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
21. mája 2026
Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO
22.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky štvrtkových zápasov na MS v hokeji 2026.
Slovenská hokejová reprezentácia spravila mimoriadne dôležitý krok k postupu do štvrťfinále na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku.
Zverenci trénera Vladimíra Országha v základnej B-skupine vo Fribourgu vo štvrtok zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení, Dánov zdolali 5:1 a na svojom konte majú už 11 bodov a sú na 2. mieste tabuľky. Rovnaký počet bodov nazbierali aj Kanaďania, majú však lepšie skóre. Vo štvrtok stratili prvý bod na turnaji, natrápili sa s Nórmi. V súboji viackrát prehrávali, ale napokon triumfovali 6:5 po predĺžení.
V A-skupine v Zürichu sa žiadne prekvapenia nekonali a favoriti dosiahli pohodlné víťazstvá. Najprv Fíni zdolali Lotyšov vysoko 7:1 a večer domáci Švajčiari triumfovali nad Britmi 4:1. Zaujímavosťou je, že už len reprezentácia Fínska a Švajčiarska sú na turnaji stopercentné. Suomi nazbierali zatiaľ štyri víťazstvá, Helvéti už päť.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-stvrtok-21-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (štvrtok 21. máj): Zápas Kanada – Nórsko priniesol 11 gólov, Slovensko aj ďalší favoriti vyhrali
Výsledky MS v hokeji 2026 - štvrtok 21. mája
- A-skupina (Zürich)
Lotyšsko - Fínsko 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Švajčiarsko - Veľká Británia 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
- B-skupina (Fribourg)
Kanada - Nórsko 6:5 po predĺžení (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0)
Dánsko - Slovensko 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
