|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. mája 2026
MS v hokeji 2026: Slovensko – Dánsko 5:1. Slovenskí hokejisti sa výrazne priblížili k postupu do štvrťfinále
Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Dánmi 5:1 a výrazne sa priblížili k postupu do štvrťfinále MS.
Zdieľať
Pri svojom najlepšom výkone na turnaji prestrieľali súpera 44:14. Piaty zápas hrajú v sobotu o 16.20 s Českom.
Priebeh zápasu
Prvú veľkú príležitosť zápasu mal už v 3. minúte Martin Faško-Rudáš, ktorému spoza bránky prihral Kristián Pospíšil. Neskôr sa Martin Chromiak ocitol sám pred brankárom Madsom Søgaardom, ale puk mu v poslednej chvíli skĺzol z hokejky.
Vedenie Slovenska prišlo v 10. minúte po veľkom tlaku v presilovke, keď Kristián Pospíšil využil chaotickú situáciu pred bránkou a našiel voľného Martina Chromiaka.
Na 2:0 Slováci odskočili hneď v 21. minúte, keď Oliver Okuliar prezval puk, potiahol ho po pravej strane a bekhendom našiel Adama Lišku. Práve Okuliar v 27. minúte zvýšil na 3:0 gólom, ktorý potvrdili rozhodcovia až po preskúmaní.
Dáni znížili v 42. minúte vďaka individuálnej akcii Mikkela Aagaarda, ktorý sa dostal pomedzi dvoch hráčov a vystrelil do hornej časti bránky. Slováci však rýchlo reagovali po sérii rýchlych prihrávok v pásme a následnej strele, po ktorej zakončoval nikým nebránený Martin Pospíšil – 4:1.
Piaty slovenský gól pridal v 54. minúte po chybe Dánov Sebastián Čederle, ktorý po prihrávke Chromiaka tvrdou strelou prekonal brankára. Výborne hrajúci Slováci si postrážili aj záver zápasu a výsledok sa už nezmenil.
Slovensko má po výhre nad Dánskom 11 bodov v Skupine B a výrazne sa priblížilo k postupu do štvrťfinále. Okrem sobotného zápasu s Českom sa ešte stretne s favoritmi turnaja Kanadou a Švédskom.
Slovensko – Dánsko 5:1
Zostava SR: Hlavaj – Rosandič, Gajdoš – Koch, Kmec – Kňažko, Štrbák; Radivojevič – K. Pospíšil, M. Pospíšil, Faško-Rudáš – Liška, Hrivík, Okuliar – Sýkora, Čederle, Chromiak – Nauš, Kollár, Mešár; Minárik
Správu budeme aktualizovať
Súvisiace články:
Brankár Hlavaj mal horúčku a bol v izolácii. Prezradil, či zostane na MS v hokeji a ako sa cíti (21. 5. 2026)
Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu (20. 5. 2026)
MS 2026 v hokeji: Slovensko – Slovinsko 5:4 po samostatných nájazdoch (19. 5. 2026)
Premiéra na MS v hokeji bola poriadna výzva, ale brankár Gajan to zvládol takmer so shutoutom – VIDEO, FOTO (17. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov (17. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine (17. 5. 2026)
Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo (16. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
Prečítajte si tiež
Štvrtok na MS v hokeji 2026 v kocke: Slovensko vyhralo, Kanada odvrátila blamáž a Fínsko dalo sedem gólov – VIDEO, FOTO
Potvrdené! Brankár Neuer je späť, môže chytať na MS v Severnej Amerike