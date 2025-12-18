Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Štvrtý trnavský Kaufland je otvorený: Prináša čerstvé potraviny a rýchle služby


Otvorenie modernej predajne v blízkosti Bratislavskej ulice zároveň zabezpečilo desiatky pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov. Obyvatelia Trnavy odteraz môžu nakupovať až ...



foto 1 676x451 18.12.2025 (SITA.sk) - Otvorenie modernej predajne v blízkosti Bratislavskej ulice zároveň zabezpečilo desiatky pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov.


Obyvatelia Trnavy odteraz môžu nakupovať až v štyroch prevádzkach. "Veľmi nás teší, že obyvateľom Trnavy môžeme v tomto predvianočnom čase ponúknuť ďalšiu možnosť na rýchle, pohodlné a výhodné nákupy. Široký sortiment obľúbených potravín, dobrá dopravná dostupnosť, moderné technológie a ekologické riešenia patria do našej štandardnej výbavy, aj vďaka nim sa nákupy pod našou strechou vždy oplatia," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Nový Kaufland vyrástol s dôrazom na maximálne pohodlie zákazníkov. Hľadanie parkovacieho miesta ani platenie im nezaberie viac času, než je nutné, priestranné vonkajšie i vnútorné parkoviská poskytujú priestor pre viac ako 240 áut. Rýchle nákupy zabezpečuje šesť klasických a desať samoobslužných pokladníc, kde zákazníci môžu platiť kartou aj v hotovosti. K dispozícii je tiež služba K-SCAN, vďaka nej nie je potrebné vykladať tovar na pokladničný pás, stačí ho naskenovať a zaplatiť.

Pri vstupe do predajne návštevníkov privíta široká ponuka čerstvého ovocia a zeleniny, vrátane plodín od slovenských pestovateľov, ktorých Kaufland dlhodobo podporuje. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň či chladený pult s mäsom, údeninami, syrmi, šalátmi a lahôdkami. Novinkou v tejto predajni je čerstvé sushi v špeciálnom stánku.

Na predajnej ploche s rozlohou viac ako 2800 m2 zákazníci okrem iného nájdu viac ako 1 700 výrobkov K-Classic, značky, ktorá tento rok opäť získala prvenstvo medzi najdôveryhodnejšími značkami. V regáloch trnavskej prevádzky nechýbajú ani ďalšie výrobky pod privátnymi značkami K-Bio, K-Favourites, K-Free, K-take it veggie, K-Z lásky k tradícii a iné. To všetko za ceny, ktoré potešia nielen pred sviatkami, ale aj počas celého roka.

Kaufland šetrí prírodné zdroje


Moderné priestory predajne sú vykurované alebo chladené pomocou odpadového tepla z chladiacich systémov a tepelného čerpadla, vďaka čomu je prevádzka energeticky úspornejšia. Na parkovisku bolo použitých 130 m² recyklovanej dlažby i retenčná dlažba, ktorá pomáha lepšie zvládať letné horúčavy a prívalové dažde. Predajňa má vegetačnú strechu – prvok, ktorý v mestách tlmí hluk a prispieva k znižovaniu teplôt počas horúcich dní. Nechýbajú ani stojany na bicykle, nabíjačky pre elektromobily či zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo. Kaufland tak podporuje svojich zákazníkov, aby na životné prostredie mysleli pri každom nákupe.

Spoľahlivý predajca potravín už 25 rokov


Svoju prvú predajňu na Slovensku otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade. Odvtedy vyrástol na 88 prevádzok a už 25 rokov spája nakupovanie s kvalitou, udržateľnosťou a výhodnými cenami – hodnotami, ktoré oceňujú nielen zákazníci, ale aj domáci výrobcovia potravín. Štvrtá predajňa v Trnave prináša nielen široký sortiment a pohodlné nákupy, ale aj nové príležitosti pre miestnu komunitu. V školskom roku 2026/27 umožní ďalšej trnavskej základnej a materskej škole zapojiť sa do úspešného projektu Čerstvé hlavičky a zabezpečiť tak svojim deťom pravidelnú dávku vitamínov, a to úplne bezplatne. Na svoje si prídu aj tí najmenší, v blízkosti predajne čoskoro pribudne nové detské ihrisko.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Štvrtý trnavský Kaufland je otvorený: Prináša čerstvé potraviny a rýchle služby

