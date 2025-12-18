Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. decembra 2025

Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie


Tagy: mimovládna organizácia zákon o mimovládnych organizáciách

Ústavný súd (ÚS) SR konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy Slovenskej ...



Zdieľať
ustavny sud 676x416 18.12.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozpor ÚS SR vyslovil na neverejnom zasadnutí pléna 17. decembra 2025.

Vyjadrenie Ústavného súdu


Predmetný zákon uložil mimovládnym organizáciám povinnosť vypracúvať výkaz obsahujúci informácie o osobách, ktoré im prispeli na činnosť, aj o výške príspevku, ak príjmy danej mimovládky prekročili stanovenú prahovú hodnotu.

Rovnako stanovil aj povinnosť uložiť výkaz do verejnej časti registra účtovných závierok. Novela doplnila aj zákon o slobode informácií tak, že aj mimovládne organizácie sú považované za povinné osoby, pokiaľ im boli poskytnuté verejné prostriedky.

„Ústavný súd konštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie. To nie je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov (transparentnosť a boj proti trestnej činnosti). Tieto ciele možno dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami tak, ako tomu bolo v skoršej právnej úprave. Okrem toho je napadnutá právna úprava s ohľadom na deklarovaný cieľ a neistú identifikovateľnosť prispievateľov vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. Napokon má potenciál zasahovať aj do mena a osobnej cti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb,“ uviedli z ústavného súdu.

Ohrozenie fungovania MVO


ÚS SR skonštatoval, že hoci uloženie povinnosti viesť a zverejňovať výkazy samo osebe nie je neprimeranou administratívnou záťažou, napadnutá právna úprava môže prispievateľov odradiť od prispievania na fungovanie občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom, čo by mohlo viesť k ohrozeniu ich fungovania.

„Pokiaľ ide o zaradenie MVO medzi povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, zákon bez dostatočného dôvodu prenáša povinnosti typické pre verejnoprávne subjekty na MVO, ktoré takýto charakter nemajú. Dôsledkom je neprimeraná administratívna záťaž, ktorá môže viesť aj k šikanóznemu konaniu iných subjektov a následne aj k vážnemu zásahu do samotnej podstaty činností, pre ktoré boli MVO založené,“ ozrejmili z ÚS SR s tým, že s ohľadom na uvedené ústavný súd vyslovil aj rozpor predmetného ustanovenia zákona o nadáciách s ústavou.

Zákon o poskytovaní dotácií


Ústavný súd je toho názoru, že ciele zákona, ktoré deklarovala Národná rada SR, je možné dosiahnuť aj mnohými už existujúcimi nástrojmi rôznych odvetví práva.

„Osobitne možno poukázať na zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,“ uviedli z ÚS SR.

V ostatnej časti ústavný súd návrhom navrhovateľov nevyhovel. K nálezu pripojil sudca Miloš Maďar odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku, ako aj odôvodnenia nálezu. Sudca Ivan Fiačan zas pripojil odlišné stanovisko, ktoré sa týka odôvodnenia nálezu.

Transparentnosť fungovania


ÚS SR prijal na ďalšie konanie podnet k novele zákona o mimovládkach ešte v máji, a to v celom rozsahu. Podnet podala skupina 32 poslancov Národnej rady SR. Návrhu na pozastavenie účinnosti tejto novely však súd nevyhovel. Kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách parlament schválil v polovici apríla.

Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok, opozícia i samotné mimovládne organizácie ju kritizovali, podnet na ÚS SR podal aj verejný ochranca práv. Podľa Ústavy SR, ak ÚS SR rozhodne o nesúlade zákona s ústavou, daný predpis alebo jeho časti stratia účinnosť.

Orgány, ktoré dotknutý predpis vydali by ho do šiestich mesiacov mali uviesť do súladu s ústavou či ústavnými zákonmi, prípadne medzinárodnými zmluvami. Ak tak neučinia, predmetné predpisy alebo ich časti stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia ÚS SR platnosť.


Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mimovládna organizácia zákon o mimovládnych organizáciách
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Štvrtý trnavský Kaufland je otvorený: Prináša čerstvé potraviny a rýchle služby
<< predchádzajúci článok
Vláde plán nevyšiel, mimovládky oslavujú veľké víťazstvo. Ústavný súd zrušil zákon, pred ktorým dlhodobo varovali

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 