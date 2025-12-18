|
Štvrtok 18.12.2025
Meniny má Sláva, Slávka
Denník - Správy
18. decembra 2025
Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie
Ústavný súd (ÚS) SR konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy Slovenskej ...
18.12.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozpor ÚS SR vyslovil na neverejnom zasadnutí pléna 17. decembra 2025.
Predmetný zákon uložil mimovládnym organizáciám povinnosť vypracúvať výkaz obsahujúci informácie o osobách, ktoré im prispeli na činnosť, aj o výške príspevku, ak príjmy danej mimovládky prekročili stanovenú prahovú hodnotu.
Rovnako stanovil aj povinnosť uložiť výkaz do verejnej časti registra účtovných závierok. Novela doplnila aj zákon o slobode informácií tak, že aj mimovládne organizácie sú považované za povinné osoby, pokiaľ im boli poskytnuté verejné prostriedky.
„Ústavný súd konštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie. To nie je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov (transparentnosť a boj proti trestnej činnosti). Tieto ciele možno dosiahnuť aj miernejšími prostriedkami tak, ako tomu bolo v skoršej právnej úprave. Okrem toho je napadnutá právna úprava s ohľadom na deklarovaný cieľ a neistú identifikovateľnosť prispievateľov vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. Napokon má potenciál zasahovať aj do mena a osobnej cti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb,“ uviedli z ústavného súdu.
ÚS SR skonštatoval, že hoci uloženie povinnosti viesť a zverejňovať výkazy samo osebe nie je neprimeranou administratívnou záťažou, napadnutá právna úprava môže prispievateľov odradiť od prispievania na fungovanie občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom, čo by mohlo viesť k ohrozeniu ich fungovania.
„Pokiaľ ide o zaradenie MVO medzi povinné osoby podľa zákona o slobode informácií, zákon bez dostatočného dôvodu prenáša povinnosti typické pre verejnoprávne subjekty na MVO, ktoré takýto charakter nemajú. Dôsledkom je neprimeraná administratívna záťaž, ktorá môže viesť aj k šikanóznemu konaniu iných subjektov a následne aj k vážnemu zásahu do samotnej podstaty činností, pre ktoré boli MVO založené,“ ozrejmili z ÚS SR s tým, že s ohľadom na uvedené ústavný súd vyslovil aj rozpor predmetného ustanovenia zákona o nadáciách s ústavou.
Ústavný súd je toho názoru, že ciele zákona, ktoré deklarovala Národná rada SR, je možné dosiahnuť aj mnohými už existujúcimi nástrojmi rôznych odvetví práva.
„Osobitne možno poukázať na zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,“ uviedli z ÚS SR.
V ostatnej časti ústavný súd návrhom navrhovateľov nevyhovel. K nálezu pripojil sudca Miloš Maďar odlišné stanovisko, ktoré sa týka výroku, ako aj odôvodnenia nálezu. Sudca Ivan Fiačan zas pripojil odlišné stanovisko, ktoré sa týka odôvodnenia nálezu.
ÚS SR prijal na ďalšie konanie podnet k novele zákona o mimovládkach ešte v máji, a to v celom rozsahu. Podnet podala skupina 32 poslancov Národnej rady SR. Návrhu na pozastavenie účinnosti tejto novely však súd nevyhovel. Kontroverzný zákon o mimovládnych organizáciách parlament schválil v polovici apríla.
Podľa predkladateľov je hlavným cieľom návrhu stransparentnenie fungovania mimovládok, opozícia i samotné mimovládne organizácie ju kritizovali, podnet na ÚS SR podal aj verejný ochranca práv. Podľa Ústavy SR, ak ÚS SR rozhodne o nesúlade zákona s ústavou, daný predpis alebo jeho časti stratia účinnosť.
Orgány, ktoré dotknutý predpis vydali by ho do šiestich mesiacov mali uviesť do súladu s ústavou či ústavnými zákonmi, prípadne medzinárodnými zmluvami. Ak tak neučinia, predmetné predpisy alebo ich časti stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia ÚS SR platnosť.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie © SITA Všetky práva vyhradené.
