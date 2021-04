Štybarovi operovali srdce, vynechá preteky Okolo Flámska

Český cyklista Zdeněk Štybar z tímu Deceuninck-Quick Step sa tento týždeň podrobil zákroku na odstránenie srdcovej arytmie. Vynechá tak nedeľný monument Okolo Flámska.





Do tréningu sa však bude môcť zapojiť už cez víkend, informoval portál idnes.cz. Tridsaťpäťročný bývalý trojnásobný majster sveta v cyklokrose sa necítil dobre po pretekoch Gent-Wevelgem, v ktorých minulú nedeľu skončil 25. "Vyšetrenie naším lekárskym tímom zistilo, že má problémy so srdcovým rytmom. Odporučil mu podstúpiť katetrizačnú abláciu. Zákrok v stredu úspešne vykonal profesor Pedro Brugada v nemocnici v Bruseli," potvrdil Štybarov tím v komuniké na oficiálnom webe. Ablácia je zákrok, pri ktorom lekári zavedú do srdca katéter, vďaka ktorému vyriešia falošné elektrické impulzy spôsobujúce arytmiu."Som sklamaný, že prídem o De Ronde. Toto je moja obľúbená časť sezóny, dobre som trénoval a mal pocit, že moja forma je najlepšia za posledné obdobie. Mal som šťastie, je to len drobný zákrok a po dôkladnej prehliadke bolo príjemné zistiť, že to nebolo nič vážnejšie," vyjadril sa Štybar, ktorý voľno strávi s rodinou.