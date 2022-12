Štyri lode s ukrajinskou pšenicou vyplávali z prístavu v Odese, v Istanbule čaká na kontrolu 92 plavidiel

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dovedna štyri lode so 145-tisíc tonami pšenice v rámci iniciatívy „Grain from Ukraine“ vyplávali z ukrajinského prístavu v Odese a smerujú do Ázie. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinské ministerstvo infraštruktúry.Medzi spomenutými štyrmi plavidlami sa nachádza aj loď so 71-tisíc tonami pšenice smerujúca do Indonézie. Podľa ministerstva je momentálne v štádiu vybavovania 23 plavidiel, ktoré prepravujú 734-tisíc ton ukrajinských poľnohospodárskych produktov.V Spoločnom koordinačnom centre v Istanbule čaká na kontrolu 92 plavidiel. Podľa ukrajinského ministerstva infraštruktúry lode „umelo“ zdržiavajú ruskí predstavitelia.„Táto situácia obmedzuje činnosť ukrajinských prístavov a spôsobuje spomalenie exportu produktov o minimálne tri milióny ton mesačne,“ uvádza ministerstvo.Napriek tomu od augusta odišlo z ukrajinských prístavov približne 14 miliónov ton ukrajinských poľnohospodárskych produktov na dovedna 558 lodiach.