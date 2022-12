Viac než 80 percent Slovákov zaujíma v pracovných inzerátoch výška platu, zároveň sú z nej aj najviac frustrovaní

Uvádzajú sa reálnejšie čísla

Frustrácia z platov narástla

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Keď si Slováci prezerajú pracovné inzeráty, najviac ich zaujíma uvedený plat. Základná zložka mzdy je však zároveň informáciou, ktorá nás pri hľadaní práce najviac frustruje. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Profesia realizovala agentúra Focus Drvivá väčšina ľudí považuje za najdôležitejšiu informáciu celého pracovného inzerátu výšku platu. Túto odpoveď v prieskume uviedlo až 83 percent respondentov.Za platom uvádzali tiež miesto výkonu práce, pracovnú náplň, benefity či reputáciu zamestnávateľa.Porovnanie aktuálnych odpovedí Slovákov s minulými obdobiami ukázalo, že všímanie si platov v ponukách výrazne poskočilo v roku 2018.Práve vtedy sa začal od 1. mája uplatňovať zákon, ktorý firmám ukladá povinnosť povinne zverejňovať platy v ponukách. Kým v roku 2017 sa o platy v inzerátoch zaujímalo 67 percent ľudí, o rok neskôr to bolo až 80 percent respondentov.„Napriek tomu, že niektorí zamestnávatelia uverejňovali platy v inzerátoch aj pred májom 2018, išlo často o motivačné mzdy, ktoré firmy negarantovali ihneď po nástupe," uviedla spoločnosť Profesia.Novela Zákonníka práce však priniesla firmám povinnosť uverejňovať plat tak, že si ho už na pohovore nemôžu dohodnúť nižší. Z tohto dôvodu sa v inzerátoch začali uvádzať reálnejšie mzdy ako predtým.Práve informácie o platoch sú však pre ľudí zároveň najfrustrujúcejšou vecou pri hľadaní práce cez internet. Nízke mzdy odrádzajú 38 percent opýtaných.Na ďalších miestach skončilo málo príležitostí v regióne, žiadna nereagovanie firiem na poslanie životopisu či málo príležitostí v preferovanej oblasti. Frustrácia z nízkych platov pritom v pracovných ponukách za posledné dva roky narástla.Prieskum sa uskutočnil od 2. do 8. novembra tohto roka a zapojilo sa do neho 1 017 respondentov na Slovensku.