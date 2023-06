Štyri malé deti prežili haváriu lietadla v Kolumbii, po džungli sa potulovali 40 dní, kým ich našli vojaci

Deti džungle a Kolumbie

Natrafili na detské stopy

10.6.2023 (SITA.sk) - Štyri domorodé deti prežili haváriu lietadla v Amazonii, pri ktorej zahynuli traja dospelí. Deti, ktorých matka prišla o život, sa následne 40 dní potulovali po džungli, kým ich našli kolumbijskí vojaci.Neboli zverejnené žiadne podrobnosti o tom, ako štyria súrodenci vo veku 11 mesiacov, štyri roky, deväť rokov a 13 rokov dokázali prežiť sami tak dlho.Prezident Gustavo Petro ich označil za „príklad prežitia“ a podotkol, že tento príbeh sa zapíše do histórie. „Zachránila ich džungľa,“ povedal Petro. „Sú deťmi džungle a teraz sú aj deťmi Kolumbie.“Letecké nešťastie sa stalo 1. mája v ranných hodinách, keď jednomotorové vrtuľové lietadlo Cessna so šiestimi pasažiermi a pilotom pre poruchu motora vyhlásilo núdzový stav.Malé lietadlo sa zakrátko stratilo z radarov a začalo sa horúčkovité pátranie po preživších. Dva týždne po havárii, 16. mája, pátracia skupina našla lietadlo v hustej časti dažďového pralesa a v ňom telá troch dospelých na palube, ale po malých deťoch nebolo ani stopy.Kolumbijská armáda vytušila, že by mohli byť nažive, a preto zintenzívnila pátranie. Do oblasti priletelo 150 vojakov so psami. Pri pátraní pomáhali aj desiatky dobrovoľníkov z domorodých kmeňov.Počas pátrania vojaci natrafili v džungli na detské stopy, ktoré ich viedli k presvedčeniu, že deti ešte žijú. Našli taktiež dojčenskú fľašu, plienky a kúsky ovocia, ktoré vyzerali, ako keby ich hrýzli ľudia.Deti nakoniec ako prvý našiel jeden zo záchranárskych psov, ktorých vojaci vzali do džungle.