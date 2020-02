Štyri medaily z MS v dráhovej paracyklistike Metelku prekvapili, najviac ho zaskočilo zlato v scratchi

Metelka má v hlave už Tokio

Dvadsať miesteniek na paralympiádu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Jozef Metelka má za sebou mimoriadne úspešné majstrovstvá sveta v dráhovej paracyklistike. V kanadskom Miltone v kategórii C4 získal počas necelého týždňa až štyri medaily - tri zlaté a jednu striebornú.Najcennejšie kovy si vyjazdil v stíhacích pretekoch na 4 km, scratchi a omniu, striebro pridal na kilometri s pevným štartom. V Mattamy National Cycling Centre sa Metelka ziskom štyroch kovov postaral o to, že Slovensko sa stalo šiestou najúspešnejšou krajinou v medailovej bilancii. Viac zlatých získali iba Číňania, Briti, Francúzi, Austrálčania a Španieli."Šampionát v Kanade bol pre mňa výnimočný. Som veľmi rád, že sa to podarilo práve v roku 2020. Príprava na šampionát bola veľmi náročná, túžil som po jubilejnom desiatom titule a napokon sú z toho až tri zlaté. MS v Kanade boli veľmi dobre zorganizované. Zisk troch zlatých medailí je veľký úspech nielen pre Slovensko, ale aj v celosvetovom meradle," zhodnotil Metelka po príchode na Slovensko a pokračoval: "Je veľmi vzácne, že sa mi siedmykrát po sebe podarilo získať zlato v stíhačke na 4 km. Je to niečo výnimočné. Som rád, že v kilometri som stiahol náskok Jodyho Cundyho na minimum. Scratch je vytrvalostná disciplína a som rád, že pribudla do nášho programu, je to rozšírenie atraktivity aj pre divákov." Po návrate domov priznal, že najviac ho prekvapilo zlato v scratchi.Tridsaťtriročný rodák z Piešťan, ktorý sa dlhodobo pripravuje pod vedením anglického trénera Kyleigho Mannersa v Newporte, začal úspechmi na MS v Miltone súťažnú prípravu na paralympijské hry v Tokiu, kde bude obhajovať dve zlaté a jednu striebornú medailu z Ria de Janeiro 2016."Už môžem povedať, že v hlave mám Tokio. Pred MS som na to nechcel myslieť. Naďalej sa budem tvrdo pripravovať, aby mi to tam vyšlo. Budem tam obhajovať nejaké medaily, nebude to ľahké. Verím však, že to zvládnem," poznamenal Metelka.Ten v blízkej budúcnosti plánuje zamerať svoju pozornosť paralympijským súťažiam a nebude štartovať na národnom šampionáte medzi "zdravými" cyklistami.Predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš vyzdvihol účinkovanie Metelku na svetovom šampionáte."Výnimočnosť Jozefa je v tom, že robí dráhovú aj cestnú cyklistiku. Jeho príprava je teda špecifická. Snažíme sa mu vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby zvládol svoje štarty v Tokiu. Je rok paralympijských hier. Je to výborná pozvánka, aby všetci upriamili pozornosť na Tokio. Myslím si, že Jozef už je najúspešnejší cyklista na Slovensku," povedal.Slovensko má aktuálne 20 miesteniek na PH 2020. "Paralympiáda sa blíži a koronavírus tiež narušil kvalifikačné procesy. Zatiaľ máme 20 miesteniek a verím, že ich bude viac. Predbežný odhad je, že by kritéria mohlo splniť 35 športovcov v jedenástich športoch," doplnil Riapoš.Jozef Metelka sa na paralympijské hry v Tokiu bude pripravovať aj na horách. Venuje sa totiž mnohým športom, vrátane zimných. "Som presvedčený, že športovci by sa mali rozvíjať po mnohých stránkach. Je to veľmi dobré na rozvoj pohybových schopností aj kondície," prezradil.Zimným športom sa bude venovať vo Vysokých Tatrách a zamieri aj na Kaukaz. Na PH 2020 si trúfa na obhajobu zlata v stíhačke na 4 km, ale štartovať bude aj na kilometri s pevným štartom na dráhe. V cestnej cyklistike sa predstaví v časovke aj pretekoch s hromadným štartom.