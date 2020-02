Remišová podáva trestné oznámenie, suma za Národný futbalový štadión je predražená

Zmluva o budúcej zmluve

Vyššia cena je opodstatnená

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová, ktorá sa v blížiacich voľbách do parlamentu uchádza o dôveru v politickej strane Za ľudí, sa rozhodla podať trestné oznámenie v súvislosti s Národným futbalovým štadión (NFS)."Z doteraz zverejnených skutočností vyplýva možné podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa," povedala Remišová na stredajšej tlačovej konferencii.Dopustiť sa ho mal bývalý minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS ), a to tým, že protizákonne podpísal nevýhodnú Zmluvu o budúcej zmluve, ktorou sa štát zaviazal odkúpiť NFŠ po jeho dobudovaní, ak sa tak rozhodne investor.Vláda SR na svojom minulotýždňovom zasadnutí v Bratislave schválila odkúpenie nekomerčnej časti Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli za 98,447 milióna eur. Spoločnosť NFŠ využila opciu na predaj objektu štátu.Hodnota objektu v pôvodnej zmluve bola 75,2 milióna eur, no konečná kúpna cena vyčíslená spoločnosťou NFŠ v decembri 2019 predstavovala sumu takmer 119 miliónov eur. Vláda čiastočne uznala nárok na zvýšené náklady zhotoviteľa projektu.V porovnaní s pôvodnou zmluvou ide o navýšenie o viac ako 23 miliónov eur. Remišová v stredu na tlačovej konferencii uviedla, že už pred schváleným navýšením bola suma za výstavbu NFŠ mimoriadne predražená.Podľa rezortu školstva v reakcii pre agentúru SITA je navýšenie ceny opodstatnené. "Vyplývalo z predĺženia procesu výstavby, nárastu cien, potreby dodržať bezpečnosť a požiadavky na kvalitu. Mnohé dodatočné zmeny boli požadované mestskou časťou, hasičským zborom, Slovenským futbalovým zväzom či zmenou štandardov UEFA. Počas výstavby štadióna bolo zo strany NFŠ preinvestovaných navyše 43 miliónov eur, pričom ide o náklady, ktoré súviseli s reálnymi dodávkami tovarov, služieb a prác spojených s vybudovaním komplexu štadióna. Ich oprávnenosť, to znamená reálna prestavanosť a inštalácia zariadení bola potvrdená uznávanou audítorskou spoločnosťou KPMG. Monitorovací výbor navrhol navýšenie kúpnej ceny len o 23,3 milióna eur, t.j. o 20 mil. eur nižšej než dodatočné náklady investora. Vláda schválila toto zvýšenie len za podmienok, že bude odsúhlasené Európskou komisiou, Protimonopolným úradom a potvrdené Úradom pre verejné obstarávanie," uvádza sa v stanovisku.Remišová tiež zozbierala dostatočný počet podpisov na zvolanie mimoriadneho výboru pre vzdelávanie, mládež a šport, kde od rezortnej ministerky chce, aby zverejnila všetky dokumenty týkajúce sa podpisu dodatkov.Chce tiež žiadať príslušné orgány, aby preskúmali, či v súvislosti s podpisovaním dodatkov za Plavčana nedošlo k porušeniu zákona tým, že rezort uzatváral zmluvy, aj keď na to podľa zákona nemal právomoci. Súčasnú rezortnú šéfku Martinu Lubyovú tiež vyzvala, aby tesne pred voľbami nepodpisovala žiadne dodatky k zmluve.