Štyri potraviny, ktoré vám znížia cholesterol v krvi

Cholesterol stojí za mnohými civilizačnými ochoreniami - infarktom myokardu či náhlej mozgovej príhody. Pritom cholesterol je voskovitá, tuková látka, ktorá je pre správne fungovanie organizmu kľúčová. Avšak vysoký cholesterol dokáže narúšať procesy v tele a vedie k závažným ochoreniam.

Vysoký cholesterol

Vysoká hladina cholesterolu v krvi, podobne ako vysoký cukor v krvi je veľmi zákerný - vôbec nebolí ani sa ináč neprejavuje a preto o ňom pacienti dlho ani netušia. Cholesterol sa pritom usádza na stenách ciev, čím spôsobuje zužovanie krvného riečišťa. Vysoký cholesterol tak môže spôsobiť aterosklerózu, kôrnatenie ciev čo vedie k závažným zdravotným problémom.

Hraničné hodnoty cholesterolu

Pri preventívnej prehliadke u obvodného lekára stojí za to ho požiadať, aby urobil test aj na hladinu cholesterolu v krvi. Tradične sa totiž robia testy na cholesterol iba v 18-tom a 40-tom roku života, no medzitým môže dôjsť k výraznému zvýšeniu cholesterolu v krvi, o čom nemusí nikto tušiť. Preto je vhodné mať cholesterol pod kontrolou.

Zdravá hodnota cholesterolu je okolo 5,0 mmol/l, u detí a dospievajúcich je to 4,4 mmol/l. Hodnota do 6,2 mmol/l sa už považuje za zvýšený cholesterol a hodnoty do 7,8 mmol/l za vysoký cholesterol.

Potraviny, ktoré znižujú cholesterol

Dobrou správou je, že okrem liekov na cholesterol si viete pomôcť aj sami a to úpravou jedálnička, zmenou životosprávy a pravidelným cvičením. Aké potraviny na zníženie cholesterolu by ste mali zaradiť do svojho jedálnička?

Paradajky

Paradajky totiž obsahujú červené farbivo - lykopén, ktoré pomáha znížiť množstvo LDL cholesterolu v krvi. Tento “zlý” cholesterol spôsobuje upchávanie ciev. Lykopén sa našťastie pôsobením tepla neničí, práve naopak. Preto môžete do svojho jedálnička zaradiť aj paradajkovú polievku, či kečup alebo pretlak z paradajok.