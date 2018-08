Štyri slovenské weby si v azbuke pripomenuli 50. výročie okupácie ČSSR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Na štyroch slovenských portáloch sa v utorok objavili nápisy v azbuke, ktoré sú súčasťou kampane Nerozumieme. Cieľom kampane Inštitútu pre verejné otázky (IVO) je priblížiť mladej generácii udalosti spred 50 rokov v dnes už málo zrozumiteľnej azbuke.povedal za autorov kampane kreatívny riaditeľ agentúry MARK BBDO Vlado Slivka.povedal šéfredaktor Trend.sk Branislav Benčat. Okrem publikovania viacerých materiálov o okupácii sa do kampane zapojili aj na webe, kde vybraným článkom prepísali nadpisy do azbuky.Nápisy v azbuke sa objavili aj na stránke Fun rádia.doplnil programový riaditeľ Fun rádia Marek Mikúšek.Podobné prekvapenie si pripravil pre svojich užívateľov portál Refresher.sk. Jeho cieľovou skupinou sú mladí ľudia.vysvetlil zakladateľ Refresheru Gábor Boros.Azbuka sa objavila aj na portáli Startitup.sk.povedala marketingová riaditeľka portálu Viktória Maxinová.Súčasťou kampane Nerozumieme sú aj online banery, články a reportáže v médiách, bilbordy, rozhlasové spoty či videá známych osobností, ktoré odkazujú na stránku www.nerozumieme.sk. Kampaň podporil aj džezový hudobník Alois Bouda, ktorý bol svedkom okupácie, ale aj slovenské osobnosti, ktoré na svojich profiloch na sociálnych sieťach uverejnili videá so svojím pohľadom a názorom na udalosti z augusta 1968.