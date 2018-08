Na vouchery na dizajn je v prvej výzve vyčlenených 500.000 eur

Ilustračné foto. Ilustračné foto.

Bratislava 21. augusta (TASR) - O kreatívne vouchery na služby dizajnérov môžu podnikatelia žiadať od 30. augusta. Európsky príspevok do výšky 5000 eur pokryje 50 percent nákladov na služby dizajnérov. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.SIEA zverejnila v utorok výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej je na kreatívne vouchery v odvetví dizajnu k dispozícii 500.000 eur. Pomoc je súčasťou národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Prostriedky sú určené pre mikro-, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.uviedol Jurikovič. Výber dodávateľa kreatívnej služby treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher.Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Aj pri dizajne platí, že podnikateľ si určí, či svoj projekt ukončí do 31. októbra 2018 alebo do 31. januára 2019. Podľa toho bude žiadosť zaradená do prvého alebo druhého kola hodnotenia.Registrovať vouchery na dizajn bude možné od 30. augusta počas pracovných dní v čase od 12.00 h do 20.00 h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku.V rámci národného projektu, ktorý je financovaný z operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchery v hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1500 podnikov.Na už zverejnenú výzvu na vouchery na služby architektov v maximálnej hodnote 10.000 eur bol vyčlenený milión eur. Online registrácia záujemcov z odvetvia architektúry bude otvorená od 23. augusta. Na jeseň budú vyhlásené aj výzvy v ďalších dvoch podporovaných odvetviach, ktorými sú programovanie i reklama a marketing. V oboch prípadoch bude maximálna hodnota voucheru 5000 eur.