Štyri z deviatich obetí havárie vrtuľníka už identifikovali, medzi nimi aj Kobeho Bryanta

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia úradu súdneho lekárstva v Los Angeles v utorok potvrdili, že identifikovali telo Kobeho Bryanta, ktorý bol jednou z obetí leteckého nešťastia pri kalifornskom Calabasase Okrem basketbalovej legendy pri páde helikoptéry zomrelo ďalších osem ľudí. Medzi už identifikovanými osobami sú aj Sarah Chester, bejzbalový tréner John Altobelli a pilot Ara Zobayan.Súdni lekári naďalej pracujú na identifikovaní ďalších pasažierov, medzi ktorými bola aj 13-ročná Bryantova dcéra Gianna.Doterajšie správy o tragickej nehode hovoria o tom, že pilot helikoptéry Sikorsky S-76 sa krátko pred nárazom do jedného z koncov snažil vyhnúť hmle.Podľa radaru sa helikoptéra dostala do výšky 701 metrov, ale vrak stroja neskôr našli na úrovni 331 metrov nad morom.Nehoda sa stala krátko pred 10.00 h miestneho času. Posádka mala pôvodne namierené do Bryantovej športovej akadémie v meste Thousand Oaks, kde sa mal uskutočniť mládežnícky basketbalový turnaj.Zatiaľ nie je jasné, čo bolo príčinou leteckého nešťastia. V týchto dňoch prebieha federálne vyšetrovanie, ktorého predmetom je skúmanie dôvodu, prečo pilot vzlietol napriek hmlistému počasiu.Jennifer Homendyová z americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB) uviedla, že trosky helikoptéry boli rozmetané vo veľkej vzdialenosti od seba, čo len dokazuje silu nárazu do terénu.