Národný futbalový štadión bude drahší o 23 miliónov eur, Pellegriniho vláda schválila jeho kúpu

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí v Bratislave schválila odkúpenie nekomerčnej časti Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli za 98,447 milióna eur. Čiastočne tak uznala nárok na zvýšené náklady zhotoviteľa projektu spoločnosti Národný futbalový štadión. Spoločnosť NFŠ využila opciu na predaj objektu štátu.Hodnota objektu v pôvodnej zmluve bola 75,2 milióna eur, no konečná kúpna cena vyčíslená spoločnosťou NFŠ v decembri 2019 predstavovala sumu takmer 119 miliónov eur. Monitorovací výbor spoločnosti KPMG na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR hodnotu stavby vyčíslil na 98,447 milióna eur. V porovnaní s pôvodnou zmluvou ide o navýšenie o viac ako 23 miliónov."Ako podporovateľ novej športovej infraštruktúry si myslím, že Slovensko si zaslúži stánok, ktorý bude dôstojne reprezentovať našu krajinu a poskytne priestor reprezentácii a divákom. Sú dve možnosti - mať národný štadión alebo ho nemať. Požiadavky na navýšenie ceny boli o dosť vyššie ako pôvodná cena. Tam je priestor na rokovanie vlády," povedal ešte pred stredajším rokovaním podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.Vlastník NFŠ navýšenie sumy zdôvodňoval zvýšenými nákladmi pri výstavbe projektu, ktoré vznikli z viacerých dôvodov už počas samotnej realizácie. Rezort školstva nebol oprávnený rozhodnúť o kúpe NFŠ za zvýšenú sumu, súhlasné stanovisko musela dať vláda SR."Ide o zvýšenie kúpnej ceny o 23,247 milióna eur, po zarátaní príjmu štátu z dlhodobého prenájmu parkovacích miest vo výške 6,25 milióna eur a zvýšenie nároku na verejné financie predstavuje 16,997 milióna eur," uviedlo ministerstvo ešte pred stredajším rokovaním vlády.Podľa podpredsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej vláda podľahla nátlaku oligarchov a ministerka školstva Martina Lubyová podľa nej zavádza verejnosť."V uzavretej zmluve bola cena za odkúpenie futbalového štadióna obmedzená na 75 miliónov eur. Zmluva počítala s tým, že konečné náklady môžu byť vyššie, ale cenu pre štát obmedzila na 75 miliónov a neobsahuje žiadny mechanizmus na zvýšenie ceny. Táto suma má byť skrátka konečná. Pani ministerka zo Slovenskej národnej strany (SNS) však prišla s návrhom, aby štát zaplatil o takmer 30 miliónov viac. Odôvodňuje to akýmsi zhodnotením štadióna, čo je však hrubé zavádzanie verejnosti. V samotnom návrhu pani ministerky sú najvyššou položkou, takmer 12 miliónov eur, náklady stavbárov na predĺženie výstavby o 21 mesiacov. Podľa pani ministerky má štát zaplatiť milióny eur z daní občanov za neschopnosť investora pri riadení celého projektu. Je to akoby ste si objednali auto za 15 tisíc eur a nakoniec by od vás predajca chcel 20 tisíc eur s tým, že mal vyššie náklady, pretože sa mu nepodarilo auto poskladať na prvý raz a do pôvodnej ceny nezapočítal, že auto musí mať kolesá. Tento návrh považujem iba za akúsi odplatu, ktorú musí SNS zaplatiť za neobmedzený mediálny priestor svojho predsedu v súkromnej televízii vlastnenej majiteľom futbalového štadióna," uvádza sa v oficiálnom stanovisku Remišovej.Uviedla tiež, že už pri podpise zmluvy NFŠ upozorňovala na skutočnosť, že napríklad štadión s o niečo väčšou kapacitou vo Viedni bol dokončený pred troma rokmi a stál podľa údajov klubu 53 miliónov eur, čiže takmer polovicu ceny, o ktorej v stredu rokovala vláda SR."Zmluva o odpredaji futbalového štadióna štátu obsahuje jasnú a nemeniteľnú maximálnu cenu. Je preto neprijateľné, že ministerka SNS po tlaku oligarchov chce vyhodiť pre nič za nič 30 miliónov eur von oknom. Určite nájde veľa príležitostí v našom zdravotníctve, školstve či sociálnej starostlivosti, kde by sa dali tieto milióny eur využiť lepšie ako na zvyšovanie ziskov milionárov, ktorí už na ľuďoch na Slovensku zarobili naozaj dosť," uviedla Remišová.Ministerstvo zdôrazňovalo, že akékoľvek zmeny by mala posúdiť Európska komisia ohľadom súladnosti s pravidlami štátnej pomoci, ako aj Úrad pre verejné obstarávanie za účelom súladnosti s právnou úpravou verejného obstarávania."Ministerstvo školstva navrhuje, aby v prípade odsúhlasenia zmeny kúpnej ceny vláda SR zároveň uznesením zaviazala Protimonopolný úrad SR vykonaním úkonov potrebných na zabezpečenie posúdenia zo strany Európskej komisie ohľadom súladnosti s pravidlami štátnej pomoci, Úrad pre verejné obstarávanie vykonaním posúdenia súladu dodatku ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve so Zákonom o verejnom obstarávaní, Ministerstvo financií SR zabezpečením prostriedkov pre kapitolu Ministerstva školstva na úhradu kúpnej ceny. Splatnosť prípadne zvýšenej časti kúpnej ceny by mala byť podmienená pozitívnym rozhodnutím uvedených úradov a Európskej komisie," uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.Nájomcom podzemného parkoviska pod areálom je až do 12. februára 2058 akciová spoločnosť Tehelné za celkovú sumu 6,25 milióna eur, nájomcom štadióna je za 1,023 milióna eur ročne spoločnosť ŠK Slovan Facility Services. Za oboma spoločnosťami stojí podnikateľ Ivan Kmotrík starší, ktorý je tiež za spoločnosťou NFŠ.