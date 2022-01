Štyri zápasy talianskej Serie A prekazil koronavírus, neplánovane oddychuje aj Škriniarov Inter

Šláger by sa zatiaľ mal hrať

Hrá sa po dvojtýždňovej prestávke

Fanúšikovia s respirátormi FFP2

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálne štyri z desiatich na štvrtok naplánovaných zápasov 20. kola talianskej futbalovej Serie A sa neuskutočnia.Regionálne zdravotné úrady nariadili tímom uchýliť sa do karantény vzhľadom na vysoký nárast prípadov koronavírusu v kluboch z Bologne, Turína, Udine a Salerna.Nebude sa hrať aj súboj FC Bologna - Inter Miláno, čo znamená, že neplánované voľno bude mať aj slovenský obranca v službách talianskeho majstra Milan Škriniar.Nariadenie postihlo aj ďalšie tri súboje: Atalanta Bergamo - FC Turín, AC Fiorentina - Udinese a Salernitana - Benátky.Podľa talianskych médií Bologna aktuálne má osem hráčov nakazených koronavírusom, Turín šiestich plus dvoch členov realizačného tímu, Udinese siedmich a dvoch členov realizačného tímu a Salernitana deväť hráčov a dvoch ďalších pracovníkov klubu.Večerný šláger Juventus Turín - SSC Neapol zatiaľ zostáva v platnosti napriek tomu, že Neapolčania hlásia dovedna desiatich pozitívnych členov tímu vrátane siedmich hráčov aj trénera Luciana Spallettiho.Aktuálne je v talianskej Serie A pre koronavírus v karanténe vyše 70 hráčov.Predstavitelia najvyššej talianskej súťaže ešte oficiálne neodložili štvrtkové zápasy a nerozhodli o tom, kedy sa budú dohrávať.Štvrtkové kolo na sviatok Zjavenia pána sa hrá po dvojtýždňovej vianočnej a novoročnej prestávke.Ďalších desať zápasov by malo prísť na rad v nedeľu 9. januára, ale už teraz je zrejmé, že niektoré súboje opäť neodohrajú.Zápasy v Serie A sa momentálne hrajú pred polovične obsadenými tribúnami a všetci fanúšikovia musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.Na čele Serie A je po 19. kole obhajca titulu Inter Miláno so 46 bodmi, pred mestským rivalom AC má náskok štyroch bodov.Tretia priečka patrí Neapolu s odstupom siedmich bodov. Na opačnom póle tabuľky je Salernitana s 8 bodmi.