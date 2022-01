Prípravný zápas Slovákov s Rakúšanmi pred ME v hádzanej zrušili pre koronavírus, odveta by sa mala hrať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenským hádzanárskym reprezentantom pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy mužov (13.- 31. 1.) odpadla ďalšia zápasová previerka.Zverenci trénera Petra Kukučku sa mali vo štvrtok 6. januára od 20.25 h predstaviť v Südstadte pri Viedni v prvom z dvojice medzištátnych stretnutí s Rakúskom."Na základe jedného pozitívneho testu na koronavírus v slovenskom tíme v úvode tohto týždňa pred začiatkom záverečnej prípravy sa národné hádzanárske zväzy oboch krajín rozhodli s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia hráčov zrušiť štvrtkový duel. Sobotňajšia odveta v Bratislave 8. 1. od 17.00 h. by sa mala odohrať v plánovanom termíne. V podobnej situácii sa v týchto dňoch ocitli aj viacerí ďalší účastníci ME 2022 na Slovensku a Maďarsku, keď z rovnakých dôvodov odriekli prípravné zápasy," informoval Slovenský zväz hádzanej na svojom webe.Slováci budú na ME 2022 účinkovať v košickej F-skupine a vstúpia do diania vo štvrtok 13. 1. od 20.30 h proti Nórom.V ďalších dvoch dueloch si zverenci trénera Petra Kukučku zmerajú sily so svojimi súpermi v Steel aréne od 18.00 h.Najskôr v sobotu 15. 1. proti Litovčanom a na záver bojov o dve postupové priečky do hlavnej fázy v pondelok 17. 1. proti Rusom.