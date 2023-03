Štyria astronauti dorazili na ISS (video+foto)

Prvý pokus o štart v pondelok prerušili technické problémy.



3.3.2023 -Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v piatok dorazila na šesťmesačnú misiu nová posádka.Z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride vo štvrtok úspešne odštartovala štvorica astronautov smerujúcich k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Raketa Falcon spoločnosti SpaceX vezie aj prvého astronauta z arabského sveta, ktorý na orbite strávi šesť mesiacov. Sultán an-Nijádí je pritom len druhým Emirátčanom, ktorý sa dostal do vesmíru.V module Dragon, ktorý by mal na ISS doraziť v piatok, sú aj dvaja astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) - Stephen Bowen a Warren „Woody“ Hoburg, a ruský kozmonaut Andrej Feďajev.Posádka veliteľa Stephena Bowena má na palube ISS nahradiť americko-rusko-japonskú posádku, ktorá je tam od októbra. Ďalšími obyvateľmi vesmírnej stanice sú dvaja Rusi a Američan, ktorých pobyt po poruche vesmírnej lode Sojuz predĺžili do septembra. Náhradná kapsula Sojuz dorazila na ISS minulý víkend.