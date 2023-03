Zomrel legendárny džezový saxofonista a dvanásťnásobný držiteľ Grammy Wayne Shorter

Dvanásťnásobný držiteľ Grammy

Zahral si aj v The Rolling Stones





Wayne Shorter sa narodil 25. augusta 1933 v Newarku v americkom New Jersey a ako 15-ročný hral najprv na klarinet. Neskôr sa však presunul k tenor a sopráno saxofónu, študoval hudbu na univerzite a strávil aj dva roky v americkej armáde.



3.3.2023 (SITA.sk) - Vo veku 89 rokov zomrel v Los Angeles Wayne Shorter , jeden z najvýznamnejších džezových saxofonistov v dejinách. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Shorter podľa jeho mediálneho zástupcu skonal vo štvrtok obklopený rodinou.Shorter, ktorý sa stal v džezových kruhoch známym v päťdesiatych rokoch minulého storočia, prispel k formovaniu džezu počas veľkej časti 20. storočia. Dvanásťnásobný držiteľ Grammy hrával po boku ďalších legiend, vrátane Milesa Davisa , Carlosa Santanu či Herbieho Hancocka. V roku 2015 mu udelili aj Grammy za celoživotné dielo.Sociálne médiá po zverejnení smutnej správy zaplavili reakcie, ktoré podľa BBC spája spoločný názor, že síce odišiel, ale nie je zabudnutý.„Wayne Shorter, môj najlepší priateľ, nás opustil s odvahou v srdci, láskou a súcitom pre všetkých, hľadajúc ducha večnosti. Bol pripravený na znovuzrodenie. Tak, ako je to s každou ľudskou bytosťou, je nenahraditeľný ... Dokázal dosiahnuť vrchol dokonalosti ako saxofonista, skladateľ a nedávno aj ako autor majstrovskej opery Iphigenia. Chýba mi jeho prítomnosť a jeho zvláštne Wayne-izmy, ale jeho ducha nosím stále v srdci,“ napísal na Twitteri Herbie Hancock.V päťdesiatych rokoch hrával Shorter s Jazz Messengers, kde pôsobili napríklad aj Art Blakey, Lee Morgan alebo Freddie Hubbard, a časom sa stal ich hudobným riaditeľom. V roku 1964 však odišiel a pridal sa k Second Great Quintet džezovej legendy Milesa Davisa. Práve tam si zahral aj po boku spomenutého Hancocka Okrem toho Shorter už od roku 1959 vydával sólové albumy, ako napríklad Speak No Evil, Night Dreamer alebo JuJu. Práca na sólových nahrávkach mu dávala väčšiu tvorivú slobodu, začal spájať džez s rockom a latinom, čím vznikol zvuk obdivovaný v tvorbe jeho ďalšej hudobnej formácie Weather Report.Po pridaní prvkov funku a r'n'b vznikol v roku 1977 album Heavy Weather, ktorý získal platinu za predaj. V tom istom roku si zahral aj na albume Bridges to Babylon kapely Rolling Stones Koncom sedemdesiatych rokov sa opätovne stretol pri spolupráci s Davisom, Hubbardom a Hancockom a žijúci členovia Second Great Quintet v roku 1994 vydali po Davisovej smrti album A Tribute to Miles, ktorý si vyslúžil Grammy.