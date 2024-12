Štyridsaťročná Kuzminová v IBU Cupe druhýkrát po sebe v elitnej desiatke, predbehla aj dvadsiatničky

Výsledok mohol byť lepší

Skúsenosti z dlhoročnej kariéry

21.12.2024 (SITA.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová dosiahla v rakúskom Obertilliachu druhé umiestnenie v elitnej desiatke IBU Cupu po sebe. Po ôsmom mieste v rýchlostných pretekoch na 7,5 km skončila v pretekoch s hromadným štartom na 12 km na desiatej priečke.Za víťaznou Nemkou Stefanie Schererovou zaostala o 54,9 s. Je pozoruhodné, že pred 40-ročnou Kuzminovou skončili len samé dvadsiatničky. Najstaršia spomedzi tých pretekárok, ktorú ju zdolali, je 29-ročná Nemka Marion Wiesensarterová, štvrtá v cieli.Kuzminovej výsledok mohol byť ešte oveľa lepší, ak by neurobila tri chyby na strelnici. Dva nepresné výstrely prišli na úvodnej streľbe v ľahu, po ktorej klesla na 25.- 30. miesto. Neskôr chybila aj na prvej streľbe v stoji.Postrážila si však druhú streľbu v stoji, kde už neurobila chybu a z druhej desiatky sa posunula do prvej. Celkovo dosiahla šestnásty najlepší bežecký čas. Po ôsmich pretekoch v IBU Cupe patrí Kuzminovej celková 35. priečka."Ukázala skúsenosti z bohatej kariéry. Odchádzala desiata a pred sebou mala viacero papierovo pomalších súperiek. No už to nebolo ono, napriek tomu, že ich pred sebou videla a určite bola hladná po ich zdolaní, už to nešlo. Finišovala teda desiata po veľmi dobrom výkone. Zlý začiatok, výborný koniec. Trojnásobná olympijská víťazka má viditeľne lepšiu formu ako vlani a chcela by absolvovať kompletný januárový program SP, čo však bude veľmi náročné," napísal o Kuzminovej špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.V pretekoch s hromadným štartom podala dobrý výkon aj 22-ročná Ema Kapustová. S jednou chybou na strelnici a 39. bežeckým časom skončila na 21. mieste."Emamierne zlepšila bežeckú formu a aspoň si prinavrátila nuly. Nemá dôvod vyskakovať, ale v Oberhofe bude single mix, kde by to mala vyskúšať a snáď bude postupne zrýchľovať na trati," zhodnotil Kapustovú web slovenskybiatlon.sk.