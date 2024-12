Slafkovský gólom naštartoval Montreal k výhre nad Detroitom, Laine sa opäť presadil v presilovke – VIDEO

22.12.2024 (SITA.sk) - Fín Patrik Laine a Slovák Juraj Slafkovský boli dôležitými postavami sobotňajšieho triumfu Montrealu Canadiens nad Detroitom Red Wings 5:1 v rámci zámorskej hokejovej NHL 2024/2025. Obaja sa zapísali do streleckej listiny a formou z ostatného obdobia vnášajú veľký optimizmus do komunity „Habs“.Slafkovský v 15. minúte vyrovnal na priebežných 1:1, keď v predbránkovom priestore tečoval strelu Nicka Suzukiho. Dvadsaťročný Košičan sa po niekoľkých nevydarených týždňoch, zdá sa, konečne rozbehol. Momentálne má na konte z 30 duelov tejto sezóny na konte 18 bodov (4+14).Darí sa aj Lainemu, ktorý v troch stretnutiach zaznamenal päť presilovkových gólov. Proti Detroitu sa stal piatym hráčom histórie NHL, ktorý strelil svojich prvých osem gólov v novom pôsobisku v presilovkách. Pridal sa tak k Ristovi Siltanenovi (10) z Quebecu Nordiques, Marekovi Židlickému (10) z Minnesoty Wild, Dwightovi Bialowasovi (8) z Minnesoty North Stars a Victorovi Olofssonovi (8) z Buffala Sabres.„Je nebezpečný,“ povedal o Fínovi útočník Red Wings Patrick Kane . „Kedykoľvek mu tam dáte trochu priestoru, jeho strela má dobrú šancu ísť dovnútra alebo môže niečo vytvoriť.“Veľkú radosť z víťazstva Canadiens mal Slafkovského spoluhráč Suzuki . „Pred sviatkami sme chceli doma odohrať dobrý zápas. Nezačali sme dobre, ale postupne sme prevzali kontrolu a vrátili sme do duelu,“ skonštatoval 25-ročný útočník s japonským priezviskom, ktorý v stretnutí proti Detroitu asistoval pri góloch Slafkovského i Laineho.