Sú médiá na Slovensku objektívne? Polovica ľudí si myslí, že novinári majú zoznam zakázaných tém

Rastúca skepca voči tradičným médiám

Témy, ktorým sa novinári nemôžu venovať

V čom sme lepší ako susedia?

Minimum ľudí pozná vlastníkov

10.5.2025 (SITA.sk) - Objektivita médií rozdeľuje Slovákov. Približne polovica ľudí si myslí, že médiá nie sú objektívne a novinári majú zoznam zakázaných tém. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research pri príležitosti 21. ročníka ocenenia Novinárska cena.„V posledných rokoch sa na Slovensku prehlbuje kríza dôvery k médiám, čo predstavuje vážny problém pre demokratické hodnoty a slobodu prejavu. Mnoho občanov začína spochybňovať objektivitu a nezávislosť médií, čo je spôsobené rôznymi faktormi vrátane politického tlaku, šírenia dezinformácií a nedostatočnej transparentnosti v mediálnom prostredí,“ uviedla marketingová manažérka NMS Market Research Denisa Lakatošová Tento trend vedie k rastúcej skepse voči tradičným médiám a zvyšuje popularitu alternatívnych zdrojov informácií, ktoré však často nie sú overené a môžu šíriť nepravdivé informácie, upozornila agentúra.Takmer polovica populácie (46 percent) považuje informácie, ktoré poskytujú médiá, za neobjektívne. Častejšie sa s týmto názorom stretneme u obyvateľov menších obcí s počtom obyvateľov do 5 000, obyvateľov Prešovského kraja a rovnaký názor zdieľajú aj stredné a staršie generácie nad 45 rokov. Opačný názor zastáva 42 percent populácie.V objektívnosť informácií v médiách veria najmä mladí ľudia z Generácie Z , ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ale aj ľudia z Bratislavského kraja. “Väčšiu dôveru v objektívnosť informácií z médií sledujeme u predplatiteľov jedného či viacerých médií. O objektívnosti informácií nepochybuje 60 percent z nich,” uviedol analytik NMS Market Research Mikuláš Hanes. Medzi Slovákmi a Slovenkami prevláda názor, že každé médium má zoznam tém, ktorým sa novinári nemôžu venovať. Myslí si to 55 percent populácie. Častejšie toto tvrdenie v porovnaní s priemerom populácie považujú za pravdivé muži, stredné vekové generácie vo veku 55 do 64 rokov, a tí, ktorí si neplatia predplatné médií, ale sledujú len ich bezplatné časti.Za nepravdivé toto tvrdenie považuje pätina populácie. Ešte rozšírenejší je názor, že novinári majú zakázané venovať sa témam, ktoré vadia majiteľom médií alebo vedeniu redakcií. Myslí si to 61 percent populácie.Silnejšie sú o tom presvedčení najmä starší ľudia nad 61 rokov, ale aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Opačný názor zdieľa 18 percent opýtaných. Zvyšná pätina nemá na túto tému názor.„Dobrou správou je, že v porovnaní so susednými krajinami v regióne je slovenská verejnosť nadpriemerne ochotná platiť za kvalitný mediálny obsah. Až 21 percent má prístup k plateným médiám, z toho deväť percent má predplatné aspoň jedného média, šesť percent k nim má prístup ako bonus k inej platenej službe a ďalších šesť percent sleduje spoplatnené médiá vďaka predplatnému rodiny či známych,“ uviedol riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.Výsledky však zároveň potvrdili nízku mieru dôvery v štandardné médiá, osobitne v tie, ktoré sú dostupné za poplatok (36 percent) a ktoré sú dlhodobo terčom útokov od vrcholných politických predstaviteľov.Len minimum ľudí na Slovensku pozná vlastníkov slovenských médií. Na otázku, či poznajú meno vlastníka nejakého média alebo médií na Slovensku, odpovedalo kladne 11 percent opýtaných, pričom len tri percentá respondentov poznajú viacero vlastníkov.Najčastejšie sa medzi odpoveďami spomínal majiteľ Fun rádia Boris Kollár , finančná skupina J&T ako majiteľ TV JOJ či finančná skupina Penta ako majiteľ denníka SME, čo však už na základe odpredaja podielu Penty späť pôvodným majiteľom nie je aktuálny údaj. Majiteľov médií nadpriemerne často poznajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a obyvatelia Bratislavského kraja.Na aspoň jedno meno novinárky či novinára si spontánne spomenulo 30 percent opýtaných. Najvyššiu poznateľnosť (päť percent) má novinárka Denníka N Monika Tódová . Za ňou s poznateľnosťou na úrovni štyroch percent nasledujú Michal Kovačič (TV Markíza, 360ka.sk), Zuzana Kovačič Hanzelová (SME), Marek Vagovič (Postoj) a Ján Kuciak . Tri percentá populácie pozná šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petra Bárdyho.Online prieskum cez National Sample prebiehal od 5. do 9. februára na vzorke 1 001 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum vznikol na základe spolupráce prieskumnej agentúry NMS Market Research a Nadácie otvorenej spoločnosti pri príležitosti 21. ročníka udeľovania ocenenia Novinárska cena.