Sú to stále tí istí smeráci, ktorí tu 20 rokov bačovali, povedal Kollár k ľuďom v strane Hlas-SD

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by som sa rozhodol odísť z postu predsedu hnutia Sme rodina, tak si myslím, že by to mohol po mne prebrať Milan Krajniak. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentu Boris Kollár.Líder Sme rodina zároveň ozrejmil, že nevylučuje nikoho zo spolupráce. „Samozrejme, že v hnutí máme problém s extrémizmom, ale napríklad členovia strany Hlas-SD sú odídenci zo strany Smer-SD. Netvárme sa, že sú to noví ľudia, sú to stále tí istí smeráci, ktorí tu 20 rokov bačovali," priblížil Kollár.V tejto súvislosti preto chce počkať, ako sa budú v strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) správať, ako budú pristupovať k viacerým otázkam spoločenského života, ako je vakcinácia, zahraničná a vnútorná politika, či akým spôsobom budú robiť opozičnú politiku. „Toto všetko ich bude predurčovať k nejakému väčšiemu alebo menšiemu koaličnému potenciálu,“ doplnil šéf Sme rodina.Na otázku agentúry SITA, či zo spolupráce nevylučuje ani Kotlebovcov – Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS), odpovedal, že pokiaľ si v tejto strane nevysporiadajú svoje problémy s holokaustom a budú velebiť Jozefa Tisa, tak veľmi ťažko s nimi bude hnutie Sme rodina spolupracovať.