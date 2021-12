Hygienici upozorňujú na niekoľko nebezpečných kozmetických výrobkov, môžu spôsobiť infekciu a podráždenie (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov. Nahlásili ich vo Švédsku, Írsku, Francúzsku a v Nemecku. Informuje o tom ÚVZ v tlačovej správe.Ide o farbu na tetovanie s názvom World Famous Tatto Ink Warm Peach značky World Famous Tattoo Ink. Krajinou pôvodu sú Spojené štáty americké. Výrobok obsahuje aromatické amíny: 4-methyl-m-phenylenediamine, ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.Gél na obočie s názvom Right Now Brow Thickening Brow Gel značky Missguided všetkých šárž s krajinou pôvodu Poľsko obsahuje pomnožený počet aeróbnych mezofilných baktérií. Pri kontakte s očami môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie.Krém na zosvetlenie pokožky s názvom Soin super éclaircissant značky Caroclair obsahuje Clobetasol propionate 0,04 percenta a ide o zakázanú látku. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.Výrobok určený na peeling s názvom lacting acid 80 percent – kys. mliečna 80 percent značky Bingospa s výrobnou dávkou 20-019283 a krajinou pôvodu Poľsko. Vo výrobku bola zistená nízka hodnota pH a obsah kyseliny je vyšší než 30 percent. Koncentrácia má silný dráždivý a leptajúci účinok.