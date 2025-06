Sú viac ako kolegovia. Sú rodina, Lidl rodina

Zamestnávateľská značka postavená na silných hodnotách

Kampaň postavená na skutočných príbehoch

Lidl si zakladá na spokojnosti svojich zamestnancov a verí, že dobrá práca sa začína tam, kde sa ľudia cítia dobre. Kde sa môžu spoľahnúť jeden na druhého, zasmiať sa, ale aj si pomôcť - presne ako doma. Aj preto aktuálna employer brandingová kampaň reťazca nesie jednoduché, no zároveň silné posolstvo, že jeho zamestnanci sú viac ako kolegovia, sú rodina."V Lidli si uvedomujeme, že spokojnosť zamestnankýň a zamestnancov nie je len o plate a benefitoch, ale aj o pocite spolupatričnosti, bezpečia a ľudskej podpory. Dlhodobo budujeme prostredie, v ktorom sa zamestnanci necítia ako súčasť štruktúry, ale komunity. Naša nová kampaň prirodzene nadväzuje na našu stratégiu, ktorá kladie dôraz aj na medziľudské vzťahy a otvorenú komunikáciu," povedala Dáša Čierna, vedúca oddelenia Recruiting & Employer Branding Lidl Slovenská republika.Lidl je stabilný a férový zamestnávateľ a pre svojich zamestnancov chce byť jednoznačnou prvou voľbou. V súčasnosti patrí medzi najoceňovanejších a najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Svojim zamestnancom ponúka príležitosť na kariérny rast, atraktívne benefity a nadštandardné platy. Za uplynulé tri roky diskont investoval do zvýšenia miezd a odmien vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších viac ako 14 miliónov. Lidl aktuálne zamestnáva viac ako 6 700 ľudí, a to v 174 predajniach, troch logistických centrách a na centrále spoločnosti. Ročne reťazec vytvára v priemere stovky nových pracovných miest po celom Slovensku.Základom každej firmy sú jej zamestnanci. Medzi kľúčové priority diskontu patria práve ľudia, ktorí sú v centre jeho záujmu. To odzrkadľuje aj nová kampaň, na ktorej reťazec spolupracoval s kreatívnou agentúrou TRIAD Advertising. Cieľom kampane je ukázať, že kolegyne a kolegovia sa často stávajú aj súčasťou osobného života, niekedy dokonca rodinou. V kampani reťazec ukazuje, že rodinné väzby v Lidli nie sú len metafora na firemnú kultúru, ale sú skutočné. Aj v aktuálnej kampani sa pred objektív postavili zamestnanci, ktorí sú súčasťou života v Lidli každý deň. Tí sa podelili o reálne príbehy zo svojho života.Manželský pár, bratia, mama a dcéra, či zamestnankyňa so štyrmi deťmi. Všetky tieto vzťahy zachytávajú najnovšie vizuály. Ivka, so štyrmi deťmi, ktorá zvláda výzvy v práci aj doma. Martinka a Adriana, ktoré sú nielen mama a dcéra, ale aj kolegyne. Bratia Lukáš a Marek, ktorí obaja manažujú svoje predajne a dokonca aj manželský pár Kristínka a Matúš."Každý z týchto kolegov je niečím výnimočný. Všetkých však spája jedno – robia svoju prácu srdcom a sú tu jeden pre druhého. Presne takúto kultúru v Lidli podporujeme a sme veľmi radi, že ju môžeme ukázať aj navonok prostredníctvom našej novej kampane," hovorí Dáša Čierna.V kampani nejde len o slogany. Ide o to, ako sa ľudia v práci cítia a čo si z nej odnášajú domov - sú to aj vzťahy, priateľstvá a pocit, že človek niekam patrí. Kampaň je o skutočných príbehoch, o spolupatričnosti, a o tom, ako sa za slovami "kolega" a "kolegyňa" môže skrývať bráško, mamka alebo aj láska. Dnes, keď mnohí hľadajú viac ako len zamestnanie, Lidl ukazuje, že je miestom, kde sa zamestnanci cítia príjemne a ľudia sú viac ako len kolegovia.Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícií je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.