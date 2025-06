Zmena začína uhlom pohľadu: Objav limitku VEEV ONE Perspectives

Dostupná je už teraz – ale len na chvíľu

Dizajn, ktorý mení uhol pohľadu

Čistejšie, efektívnejšie, udržateľnejšie

Prečo je VEEV ONE lepšou voľbou ako cigarety?

VEEV ONE nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

*Zníženie hladiny 9 škodlivých chemických látok, ktorých obsah Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a ktoré nezahŕňajú nikotín.

5.6.2025 (SITA.sk) -je už v predaji a nájdeš ju vo všetkých IQOS predajniach na Slovensku alebo u vybraných predajcov. Limitka však znamená limitovaný čas – takže ak zvažuješ prechod na menej rizikové bezdymové riešenie oproti klasickým cigaretám, teraz je tá chvíľa.Gravírovaný povrch, hra svetla a detailov, plus dve farby, ktoré sú nadčasové. Perspektíva nie je len v názve limitky, ale je zobrazená aj v samotnom dizajne. Zmena začína totiž uhľom pohľadu a táto bezdymová alternatíva je pre dospelého fajčiara, ktorý by inak pokračoval vo fajčení, čistejším, ekologickejším a výhodnejším riešením.VEEV ONE je navrhnutá pre dospelého užívateľa, ktorý hľadá spoľahlivé a jednoduché bezdymové riešenie, ktoré nevyžaduje žiadne čistenie ani dopĺňanie e-liquidu. Stačí len vymeniť náplň. A čo je ešte lepšie – nejde o jednorazovku. Na rozdiel od jednorazových e-cigariet je VEEV ONE opakovane použiteľné bezdymové zariadenie. Čo znamená - žiadne plytvanie batériami a menej elektroodpadu. Je teda šetrnejšia k životnému prostrediu a aj k tvojej peňaženke. Náplne s e-liquidom sú balené po dvoch kusoch – praktické, jednoduché, ekonomické.Cigaretový dym je neželaný spoločník a dospelí fajčiari ho veľmi dobre poznajú. Vďaka VEEV ONE však naňho môžeš zabudnúť – nielen na končekoch prstov, ale aj vo vlasoch či na oblečení. Produkuje totiž výrazne nižšie hladiny škodlivých chemických látok v porovnaní s klasickými cigaretami*. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a čo je ešte podstatnejšie, aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. VEEV ONE funguje na báze nahrievania tekutiny s obsahom nikotínu, teda e-liquidu, netvorí cigaretový dym, ale aerosól.Informačný servis