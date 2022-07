Súboj horúcich hláv na Wimbledone vyhral Kyrgios, podľa Tsitsipasa je to tyran, ktorý šikanuje súperov

Tsitsipas nemá rád tyranov

Kyrgios môže vyrovnať svoj rekord

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - V sobotňajšom dueli 3. kola dvojhry na treťom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny, londýnskom Wimbledone, medzi Austrálčanom Nickom Kyrgiosom a Grékom Stefanosom Tsitsipasom sa fanúšikovia nemohli sťažovať na nudu.V zápase dvoch „horúcich hláv“ si napokon postup do osemfinále vybojoval prvý menovaný hráč, ktorý triumfoval 6:7 (2), 6:4, 6:3, 7:6 (7).Nevyspytateľný Kyrgios, ktorý má grécky pôvod, počas zápasu nahnevane položil empajrovému rozhodcovi otázku: „Si sprostý?“. A dokonca si vyžiadal stretnutie s hlavným supervízorom duelu, ktorému sa chcel posťažovať na to, že Tsitsipas po skončení druhého setu nahnevane odpálil loptičku do hľadiska.Kyrgios pravdepodobne nedostal od supervízora odpoveď, ktorú očakával, a vzápätí poznamenal: „O čom to hovoríš, braček? Priveď ďalších supervízorov. Ešte som neskončil. Priveď ich všetkých. Je mi to jedno.“ Následne dokonca pohrozil, že nebude pokračovať v zápase.Tsitsipasovi sa „divadlo“ v podaní Kyrgiosa ani trochu nepáčilo. „Z jeho strany je to neustála šikana. To je to, čo robí. Šikanuje súperov,“ povedal finalista vlaňajšieho Roland Garros, ktorý minulý mesiac podľahol Kyrgiosovi na tráve aj na turnaji v nemeckom Halle. „Sám asi bol v škole tyran. Nemám rád tyranov,“ dodal Tsitsipas na adresu súpera.Kyrgios sa po týchto slovách zasmial a pokrútil hlavou. „Bol to on, kto chcel do mňa zámerne odpáliť loptičku. Bol to on, kto trafil diváka... Neurobil som nič. Okrem toho, že som chodil tam a späť za rozhodcom, som dnes smerom k Stefanosovi neurobil nič, čo by bolo neúctivé,“ bránil sa Kyrgios.Ten v osemfinále proti Američanovi Brandonovi Nakashimovi zabojuje o vyrovnanie svojho grandslamového maxima, ktorým je štvrťfinále Australian Open 2015 a Wimbledonu 2014.